Под Новосибирском пропал 10-летний мальчик — в последний раз его видели в электричке

В Черепановском районе Новосибирской области пропал 10-летний Саша Селихов. По данным волонтеров, ребенок убегает из дома не в первый раз. В последний раз его видели 20 октября на одной из ж/д станций.

— Мальчик, несмотря на возраст, «бегунок» со стажем. Сбежал из дома несколько дней назад, вчера его видели в электричке на станции «Монолитная», Искитим. Пока неизвестно, почему его там не остановили и не передали родителям или полиции, но у нас есть в распоряжении фотография из электрички. Убегает не в первый раз. Чаще всего передвигается электричками по направлению Черепаново — Новосибирск-Главный. Сейчас наши цели и задачи — определить место нахождения мальчика, место ночёвок. Где он питается, с кем живет, когда отсутствует дома, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.