На Бронной загорелась многоэтажка — соседи отговаривали мужчину прыгать из задымлённой квартиры

Соседи отговорили новосибирца прыгать из задымлённой квартиры
В Новосибирске ночью 12 октября в доме на Бронной загорелся лифт — 50 человек эвакуировали, один попал в больницу с отравлением дымом. Одного из мужчин соседи отговаривали прыгать во время пожара.
— Лег уже спать, почувствовал запах, как проводкой воняет. Ещё интернет отключили, кабельное. Я подумал, провод пострадал, и вызвал мастера. Лежу, засыпаю, чувствую запах проводки. Слышу, кто-то на лестничной клетке бегает, шумит, а запах всё сильнее. Открывают дверь, там вообще дым черный. У меня страх, паника, мы с матерью вдвоём дома. Мы полотенца намочили, не знали, куда бежать. Не решался из квартиры выйти, страшно было бежать вниз, думал, может быть, оттуда пожар. Потом смотрю в глазок — пожарные. Я постучал, он подошёл к двери, открываю, он говорит: «На пол ложитесь», мы ползком по лестничной клетке вниз, там уже более-менее было, — рассказал журналисту НГС один из жителей дома.
Он пояснил, что во время пожара один из его соседей стоял на балконе за перилами и собирался прыгать, но соседи его отговаривали.
— Он на перила сел, я его отговаривал всячески. Он то ли надышался, то ли пьяный, ходил по балкону, шатался. Я ему ору: «Не прыгай, стой». В этот момент кажется, что всё идет медленно. У него плотный дым с квартиры шёл. Потом его вывели из подъезда, один из пожарных его себе на плечи закинул, — объяснил мужчина.
Момент, когда соседи отговаривали мужчину, попал на видео.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в доме горел лифт, и один из мужчин действительно получил отравление продуктами горения. Однако у спасателей нет информации о том, что он собирался прыгать.
— В 23:39 выехали, в 23:47 прибыли, локализация в 00:22, полностью ликвидировали в 01:23. Дом панельный, десятиэтажный, двухподъездный. В первом подъезде между 9-м и 10-м этажом находился лифт, он и горел. Огнем повреждена лифтовая кабина площадью 4,5 кв. м. Была закопчена лестничная клетка, из дома эвакуировали порядка 50 человек. На 10-м этаже звеном газодымозащитной службы спасен один мужчина, предварительно он получил отравление продуктами горения. Был госпитализирован в 34-ю больницу. Тушение данного пожара осложнялось тем, что кабина лифта находилась под напряжением, и основной задачей в первую очередь была эвакуация граждан, — сообщили в пресс-службе.
В пятницу, 9 октября, в Центральном районе в одной из квартир на Гоголя, 34 вспыхнул пожар. Тогда из четырех квартир с помощью спасательного устройства эвакуировали четырёх женщин и двух мужчин. Еще одной маломобильной женщине вызвали скорую для осмотра.