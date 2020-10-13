На Бронной загорелась многоэтажка — соседи отговаривали мужчину прыгать из задымлённой квартиры

В Новосибирске ночью 12 октября в доме на Бронной загорелся лифт — 50 человек эвакуировали, один попал в больницу с отравлением дымом. Одного из мужчин соседи отговаривали прыгать во время пожара.

— Лег уже спать, почувствовал запах, как проводкой воняет. Ещё интернет отключили, кабельное. Я подумал, провод пострадал, и вызвал мастера. Лежу, засыпаю, чувствую запах проводки. Слышу, кто-то на лестничной клетке бегает, шумит, а запах всё сильнее. Открывают дверь, там вообще дым черный. У меня страх, паника, мы с матерью вдвоём дома. Мы полотенца намочили, не знали, куда бежать. Не решался из квартиры выйти, страшно было бежать вниз, думал, может быть, оттуда пожар. Потом смотрю в глазок — пожарные. Я постучал, он подошёл к двери, открываю, он говорит: «На пол ложитесь», мы ползком по лестничной клетке вниз, там уже более-менее было, — рассказал журналисту НГС один из жителей дома.