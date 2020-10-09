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В Центральном районе на Гоголя вспыхнула квартира — пожарные эвакуировали женщину с ожогами

Из других квартир с помощью спасательного устройства эвакуировали четырёх женщин и двух мужчин

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По информации очевидцев, горит квартира на пятом этаже

По информации очевидцев, горит квартира на пятом этаже

Вечером в пятницу, 9 октября, в Центральном районе Новосибирска в одной из квартир на улице Гоголя, 34 вспыхнул пожар. Об этом в редакцию НГС сообщили очевидцы.

— Центральный район, улица Гоголя, 34, девятиэтажный дом, из окон пятого этажа шел дым. Из квартиры эвакуировали женщину с ожогами, вызвали скорую. Проводят эвакуацию с верхних этажей, — сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Также в ведомстве сообщили, что еще из четырех квартир с помощью спасательного устройства эвакуировали четырёх женщин и двух мужчин. Еще одной маломобильной женщине вызвали скорую для осмотра.

— Выезд на место — в 18:27. Прибытие — в 18:34. Локализация огня — в 18:42. Ликвидация открытого огня — в 18:43, — добавили в ведомстве.

В четверг, 1 октября, на заводе «Сибэлектропривод» в Новосибирске вспыхнул пожар.

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МЧСпожар
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