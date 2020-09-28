На метромосту заметили человека — туда отправилась полиция

Днем 28 сентября на метромосту Новосибирска заметили человека — он сидел, свесив ноги вниз.



Пятисекундное видео с человеком, сидящим на метромосту появилось в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на место выехали сотрудники полиции для проверки информации:

— Пока нет информации ни со стороны Октябрьского, ни со стороны Ленинского [отделов полиции]. Проверяется сейчас информация по факту размещения в СМИ. Никто не обращался, никто не жаловался, — прокомментировали в ведомстве.