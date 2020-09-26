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В Калининском районе седан сбил мужчину на пешеходном переходе

Пострадавшего доставили в больницу

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Сейчас на месте работает полиция

Сейчас на месте работает полиция

Пешеход попал под колёса седана в Новосибирске

Вечером в субботу, 26 сентября, в Калининском районе Новосибирска водитель седана сбил мужчину, который переходил дорогу.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на пересечении улиц 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого. Очевидцы сообщают, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию об этом подтвердили.

—, За рулём автомобиля была женщина. Сбитого мужчину доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции, — сообщили в ведомстве.

В минувший вторник, 22 сентября, на улице Софийской мусоровоз насмерть сбил мужчину.

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ДТПпострадал пешеходсбил человека
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