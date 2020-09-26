В Калининском районе седан сбил мужчину на пешеходном переходе

Вечером в субботу, 26 сентября, в Калининском районе Новосибирска водитель седана сбил мужчину, который переходил дорогу.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на пересечении улиц 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого. Очевидцы сообщают, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию об этом подтвердили.

—, За рулём автомобиля была женщина. Сбитого мужчину доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции, — сообщили в ведомстве.