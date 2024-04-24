В Новосибирске снесут два дома в «Сибирской Флоренции» — им больше 70 лет

В Новосибирске снесут два аварийных дома на Расточке. Они находятся на улице 2-й Бурденко, 18 и 20.
Аукцион на поиск подрядчика, который снесет здания, опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Городское жилищное агентство». Максимальная стоимость работ — 1,4 миллиона рублей, средства выделят из городского бюджета.
В документах указано, что подрядчик должен будет снести дома, погрузить и вывезти строительный мусор с территории. Это нужно сделать в течение 23 дней с момента заключения контракта. Заявки принимают до 2 мая.
По информации сервиса 2ГИС, оба дома на улице 2-й Бурденко построили в 1951 году, сейчас им 73 года. Здания признаны аварийными.
Как рассказывал НГС краевед Константин Голодяев, история Расточки связана с заводом «Тяжстанкогидропресс», который начали строить в 1939 году. Предприятие запустили в 1943 году, а рядом вырос жилой массив. Окончательно район сформировался в начале 1950-х годов. Его архитектор — В. Майков, чье имя не сохранилось в истории. На Расточке построили невысокие дома с перекрытыми террасами, карнизами и силуэтной пластикой. По словам архитектора Сергея Баландина, такие конструкции напоминают флорентийский Ренессанс. Из-за этого район иногда называют «Сибирской Флоренцией».
Не все жилые здания на Расточке, несмотря на их возраст, признаны аварийными. Например, дом на улице Мира, 5, построили в 1944 году. По словам одной из жительниц, в квартирах регулярно приходится делать ремонт из-за того, что здание проседает, в комнатах появляется плесень, а по стенам идут трещины. Как живут в проблемном здании, читайте в репортаже НГС.