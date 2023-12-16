«В подъезде хамам, дома тоже»: клубы пара повалили на Советской — видео

По словам Анны, пар появился в здании около недели назад, конденсат образовался как в подъезде, так и в квартире. В доме девушки якобы нагрелась внутренняя несущая стена, горячим также стал пол рядом с конструкцией.

Управляющей компанией дома выступает ООО «ДОСТ-Н». НГС позвонил в диспетчерскую службу организации, но ему ответил специалист аварийной службы. Он не смог прокомментировать ситуацию. В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска журналисту издания сообщили, что обращения о происшествии поступали специалистам.

