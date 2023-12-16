«В подъезде хамам, дома тоже»: клубы пара повалили на Советской — видео

В Новосибирске в доме по улице Советская повалили клубы пара. Как рассказала НГС местная жительница Анна, дымка образовалась в одном из подъездов здания, из-за происшествия на стенах дома появился конденсат.
Инцидент произошел в доме №62 по улице Советская. Сибирячка прислала редакции видео пара.
— У нас парят колодцы во дворе на Советской, 62, из подвала клубы вырываются, — сказала сибирячка. — Теперь у нас в подъезде хамам, дома тоже.
По словам Анны, пар появился в здании около недели назад, конденсат образовался как в подъезде, так и в квартире. В доме девушки якобы нагрелась внутренняя несущая стена, горячим также стал пол рядом с конструкцией.
Управляющей компанией дома выступает ООО «ДОСТ-Н». НГС позвонил в диспетчерскую службу организации, но ему ответил специалист аварийной службы. Он не смог прокомментировать ситуацию. В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска журналисту издания сообщили, что обращения о происшествии поступали специалистам.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «ДОСТ-Н» образовали в Новосибирске, учредителем компании выступает АО «Лифтремонт».
— Со слов диспетчера управляющей компании, заявка имеется, передана в тепловой район. Работы назначены на 18 декабря, — сообщили НГС. — Исходя из заявки, парят колодцы во дворе, конденсат. Парит в подъезде.
В пресс-службе СГК журналисту издания уточнили, что сотрудники компании не проводят работы в доме на Советской.
— У нас про это пока нет информации. Можем подключиться только по просьбе УК, — уточнили в СГК. — Завтра наши сотрудники проверят этот дом, не требуется ли помощь.
В начале декабря новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево окутал пар. Он появился из-за выхода из строя тепловой завесы.