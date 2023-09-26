В Новосибирске четыре школы остались без отопления — когда его подадут

В Новосибирске за 25 сентября к отоплению подключили 20% жилых домов. Также тепло подали в 70% социальных объектов, при этом четыре школы пока остаются без отопления.
Об этом рассказал во время аппаратного совещания глава департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев:
— Со вчерашнего дня началось подключение отопления в жилых домах. Из 8284 домов с центральным отоплением за вчерашний день было подключено 1644, это 20%. Мы идем по графику, — рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.
Из 1430 учреждений образования, культуры, спорта социальной поддержки и здравоохранения подключено 1808 объектов, то есть более 70%. Из 317 школ не подключено 4 здания, объекты находится на контроле, сегодня их должны подключить к теплу.
— На предстоящей неделе ожидается погода с дневными температурами +10…+15 градусов, ночные температуры +1…+8 градусов. На ближайшие три дня ветер южный 3–8, температура +11…+13. Небольшое потепление будет 27 и 28 сентября. Температура и погодные условия комфортные, чтобы планово войти в отопительный период, — сообщил глава департамента мэрии по ЧС Александр Ерохин.
С 27 по 28 сентября в Новосибирске пройдет второй этап подключения жилых домов к отоплению. НГС опубликовал список улиц, в дома на которых подадут тепло.