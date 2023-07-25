Ремонтную компанию обвинили в установке биотуалета, который топит новосибирский двор — что моют рядом

В соцсетях появился анонимный пост с обвинениями в адрес подрядчика, который делает капремонт на Физкультурной,6. Автор поста в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» заявляет, что биотуалет для рабочих топит двор, а строители якобы моются под окнами и уже затопили подвал. При этом в управляющей компании заявляют, что жалоб от жильцов не поступало.