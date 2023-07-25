Ремонтную компанию обвинили в установке биотуалета, который топит новосибирский двор — что моют рядом

В соцсетях появился анонимный пост с обвинениями в адрес подрядчика, который делает капремонт на Физкультурной,6. Автор поста в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» заявляет, что биотуалет для рабочих топит двор, а строители якобы моются под окнами и уже затопили подвал. При этом в управляющей компании заявляют, что жалоб от жильцов не поступало.
— Во дворе дома поставили туалет, откуда всё льётся во двор. Был на днях инцидент, соседка открывает окно, а там строитель моется перед окнами! Затопили подвал нам, — написал анонимный автор в телеграм-канале. Кроме того, он посетовал, что обращения в управляющую компанию ни к чему не приводят.
Автор поста приложил видео, на котором снята мокрая дорожка, ведущая к биотуалету.
В УК ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», которая обслуживает этот дом, сообщили, что жалоб на подобное к ним не поступало.
— На счет того, что нечистоты там, не поступало жалоб. Со старшей по дому разговаривали, она тоже не в курсе. Пару дней назад там чистили колодцы. У дома только леса стоят, пока тихо, ремонт идет в доме №4. Если бы что-то было, она бы сразу сообщила, — пояснила работник с населением УК ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», отказавшаяся представиться.
Директор Владимир Мавлютов ООО «Спецсервис», которая делает в этом доме капремонт, прокомментировал НГС происходящее.
— Чистой воды обман — около туалета кран, и там люди руки моют. Помылись, и пошли дальше. Туалет каждую неделю откачивают. Со старшей по дому разговаривали — нормально все там. Подвал тем более не топило, — заявил Мавлютов.
Ранее НГС писал о том, как канализацию прорвало и затопило бомбоубежище в Новосибирске. Оно расположено под жилым домом.