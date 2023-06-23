«Внутри мошки летают»: канализация затопила бомбоубежище под жилым домом в Новосибирске — видео

— Недели две назад там была небольшая лужа, без разбросанных фекалий, как сейчас. Она воняла, конечно, состояла из нечистот, но не настолько обильно. Сейчас это выгребная яма, — сообщил Сергей.



Осенью прошлого года в бомбоубежище проводился ремонт, но после работ в помещении, по словам сибиряка, фиксировались подтеки на устройствах канализации. В последний раз мужчина спускался в бомбоубежище 21 июня — состояние помещения он снял на видео.