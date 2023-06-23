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«Внутри мошки летают»: канализация затопила бомбоубежище под жилым домом в Новосибирске — видео

Инцидент произошел на улице Аэропорт

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Осенью прошлого года в помещении проводились ремонтные работы

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В Новосибирске в жилом доме № 21 по улице Аэропорт произошел потоп в защитном сооружении гражданской обороны. Как сообщил НГС старший по дому Сергей, в помещение хлынула вода с нечистотами из канализации.

— Недели две назад там была небольшая лужа, без разбросанных фекалий, как сейчас. Она воняла, конечно, состояла из нечистот, но не настолько обильно. Сейчас это выгребная яма, — сообщил Сергей.

Осенью прошлого года в бомбоубежище проводился ремонт, но после работ в помещении, по словам сибиряка, фиксировались подтеки на устройствах канализации. В последний раз мужчина спускался в бомбоубежище 21 июня — состояние помещения он снял на видео.

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Местные жители обратились в управляющую компанию

Видео: Сергей

— Доступа в бомбоубежище у жильцов нет, временно оставили ключи управляющей компании. Там воняет на весь дом, запах распространился по подвалу и первому подъезду, не знаю, дошло ли выше. Внутри мошки летают, фекалии везде, — уточнил Сергей. — Косяки дверей новые разбухли от воды, потому что та «бежит» давно, с самого завершения ремонта.

Местные жители обратились в управляющую компанию с просьбой устранить дефект, который образовался в защитном сооружении. Дом № 21 по улице Аэропорт находится в управлении ООО УК «Хорс». Корреспондент НГС позвонил в организацию с целью узнать причины происшествия и ответственных за устранение ситуации. Как неофициально сообщили в компании, специалисты организации выезжали к жилому дому.

По данным «Контур.Фокуса», ООО УК «Хорс» образовано в Новосибирске, директором организации выступает Елена Руснак, учредителем — Юлия Цветцих. На конец 2022 года выручка компании составила 16,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей.

— 21 июня была получена заявка от жителей, в этот же день выехала аварийная бригада. Выпуски колодцев чистые, — сообщили НГС в компании. — Колодец заилен, необходима промывка, ее проводит Горканализация МУП «Горводоканал».

По информации УК, 21 июня специалисты направили в организацию письмо с информацией о необходимости провести промывку колодца, но работы не были выполнены. На следующий день они также направили телефонограмму для ускорения проведения работ.

— Еще не выполнили. Сегодня с ними связывались, сказали, что в работе, — сообщили НГС в УК.

В службе канализации МУП Новосибирска «Горводоканал» подтвердили, что в организацию поступила заявка на проведение работ. Специалисты не смогли уточнить сроки выполнения промывки колодца.

Добавим, в августе прошлого года департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска заключил муниципальный контракт с ООО «Союз» на выполнение текущего ремонта защитного сооружения гражданской обороны в доме № 21 по улице Аэропорт. Стоимость ремонта составила более 315 тысяч рублей, в описание объекта закупки вошли 48 наименований работ, в том числе монтаж систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

НГС направил запрос в департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце мая стало известно, что в Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует сооружение гражданской обороны на улице Котовского. За работу подрядчику готовы заплатить почти 958 тысяч рублей.

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КанализацияАэропортБомбоубежища
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