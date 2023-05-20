В Новосибирске отремонтируют еще одно бомбоубежище: на этот раз на улице Котовского

Заявки на участие в торгах принимают до 29 мая. Победитель аукциона должен сделать ремонт за 45 дней.



Ранее НГС писал, что в Новосибирске отремонтируют бомбоубежище на улице Урицкого. За работы готовы заплатить около 570 тысяч.

