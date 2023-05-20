В Новосибирске отремонтируют еще одно бомбоубежище: на этот раз на улице Котовского

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует сооружение гражданской обороны на улице Котовского,11 в Ленинском районе. Об этом стало известно из информации на сайте госзакупок. За работу подрядчику готовы заплатить почти 958 тысяч рублей.
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) предназначены для защиты населения от боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения, от вторичных факторов при разрушении (повреждение потенциально опасных объектов), говорится на сайте МЧС России.
Заказчиком выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Согласно документам, подрядчику предстоят «строительные работы по возведению нежилых помещений и сооружений». Указано, что заказчику нужна гарантия качества выполненной работы. Помещение площадью 159,1 квадратного метра находится в подвале многоквартирного дома.
Подрядчику предстоит отремонтировать стены и пол, привести в порядок потолок, поменять двери, заменить электричество и оборудование, трубы и сантехнику. Это нужно сделать за 45 дней. Также он должен согласовать все виды материалов, которые будет использовать, с заказчиком.
Заявки на участие в торгах принимают до 29 мая. Победитель аукциона должен сделать ремонт за 45 дней.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске отремонтируют бомбоубежище на улице Урицкого. За работы готовы заплатить около 570 тысяч.