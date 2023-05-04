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В Новосибирске отремонтируют бомбоубежище на улице Урицкого

На работы выделили почти 570 тысяч рублей

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Ремонт выполнят в помещении площадью 93 квадратных метра

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В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует сооружение гражданской обороны на улице Урицкого, 12 в Железнодорожном районе. За работы готовы заплатить почти 570 тысяч рублей из городского бюджета.

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает департамент земельных и имущественных отношений. В документах указано, что подрядчик должен будет сделать ремонт в помещении площадью 93,1 квадратного метра. Он проведет общестроительные работы, монтаж систем вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а затем выполнит проверку их работы.

Заявки на участие в торгах принимают до 15 мая. Победитель аукциона должен сделать ремонт за 45 дней.

Ранее в Новосибирске объявили аукцион на ремонт трех бомбоубежищ, которые находятся в Железнодорожном, Центральном и Советском районах. Стоимость работ составила примерно 3,5 миллиона рублей.

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