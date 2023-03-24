В трех районах Новосибирска отремонтируют бомбоубежища — где они находятся

Городские власти ищут подрядчиков для ремонта защитных сооружений гражданской обороны на территории Новосибирска. Аукционы на выполнение работ появились на сайте госзакупок.
Согласно документам, речь идет о помещениях в Железнодорожном, Центральном, Советском районах Новосибирска. Подрядчики проведут текущий ремонт в помещениях по ул. Лермонтова и Вокзальная магистраль. Кроме того, ремонт запланирован в защитном сооружении по ул. Детский проезд.
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.
Так, бомбоубежище по адресу Лермонтова, 45 отремонтируют за более чем 1,2 миллиона рублей. Городские власти разместили два аукциона на выполнение работ в сооружении. В документах указано, что там находятся два ЗСГО площадью 130,5 кв. м и 135,4 кв. м соответственно. В рамках контрактов подрядчики проведут текущий ремонт стен, потолка, вентиляции и другого.
Аналогичные работы запланированы в двух защитных сооружениях по улице Вокзальная магистраль, 2 в Железнодорожном районе Новосибирска. Общая стоимость контрактов составляет более 1 миллиона рублей.
В документах указано, что в защитное сооружение гражданской обороны на улице Детский проезд, 8 находится в подвале. Подрядчик проведет общестроительные работы, в том числе разбор покрытий полов из бетонной плитки, окраску стен и прочее. В рамках контракта победитель аукциона также проведет сантехнические и демонтажные работы в водоснабжении и водоотведении ЗСГО, прокладку воздуховодов и другое. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет 1,3 миллиона рублей.
В конце октября прошлого года НГС собрал всю имеющуюся информацию о местах, где новосибирцы могут укрыться в случае катастрофы, а также попытался попасть в одно из действующих бомбоубежищ.