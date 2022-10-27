Укрыться в бункере. Как выглядят бомбоубежища в Новосибирске — мы побывали в лучшем и заброшенном
Взгляните на образцовые заводские убежища и места, где вы должны чувствовать себя в безопасности, но вряд ли будете
С бомбоубежищами и укрытиями в Новосибирске всё очень непросто. В МЧС утверждают, что о защитных сооружениях возле дома обязан знать каждый гражданин, но официальные структуры эти самые места не называют, ссылаясь на государственную тайну. Впрочем, кое-какая информация в публичное поле всё же просачивается: например, о том, что в Новосибирске, оказывается, есть защитное сооружение, признанное лучшим в России. Корреспондент НГС Ксения Лысенко собрала всю имеющуюся информацию о местах, где новосибирцы могут укрыться (или хотя бы попробовать) в случае катастрофы, а также попыталась попасть в одно из действующих убежищ. Что из этого вышло — читайте в этом материале.
Сколько защитных сооружений в городе и почему всё так сверхсекретно
Предполагается, что защитные сооружения смогут укрыть людей в случае авианалета и атаки оружием массового поражения. В них должен быть запас продуктов, еды и того, что на сухом официальном языке называется «средствами жизнеобеспечения», как минимум на 2 дня. Убедиться в этом рядовому жителю Новосибирска вряд ли удастся: тайна расположения ЗСГО (защитные сооружения гражданской обороны) охраняется государством.
Поскольку всё так тщательно скрыто, то и точное число укрытий подсчитать невозможно. Это не прихоть последних напряженных лет — количество ЗСГО всегда не озвучивалось, но кое-какая информация всё-таки просачивалась.
Так, в 2015 году, как писал НГС, руководитель Росимущества по НСО Олег Галлямов сообщил, что его ведомство к текущему моменту оформило право собственности на 245 защитных сооружений. Порядка 400 бомбоубежищ принадлежат муниципалитету, 17 находятся в областной собственности, около 250 объектов незаконно находится в частной собственности — их планируют возвращать по суду.
В прошлом году на сайте МЧС всплыла еще одна цифра: в Новосибирске насчитывается порядка 800 защитных сооружений гражданской обороны. Правда, базируются они, в основном, на крупных предприятиях и вряд ли доступны обычному жителю.
В мае этого года депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова получила ответ от департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города, в котором, наконец, число ЗСГО было названо. Всего в городе, по подсчетам мэрии, есть 380 защитных сооружений, из них 283 убежища, одно противорадиационное убежище и 98 укрытий. Все они способны защитить чуть более
От бомбоубежища времен холодной войны до самого лучшего ЗСГО в России
Самые заметные укрытия, как правило, располагаются в знаковых исторических домах. Например, в доме
Как рассказывал краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, почти
— Строился дом для проживания сотрудников оборонного предприятия НИИ-39, что находится через дорогу. Из-за своей формы у него есть также прозвище «кишка». Во внутреннем дворе находится разветвленное бомбоубежище времен холодной войны. Часть этих помещений были в 1990-х годах сданы в аренду коммерческим структурам, а часть поддерживается в рабочем состоянии.
Летом 2021 года Центр муниципального имущества мэрии Новосибирска решил привести в порядок два помещения из числа ЗСГО под этим домом — помещения площадью 78 и 96 квадратных метров. Корреспондент НГС попытался попасть сюда уже после проведенного ремонта, однако в мэрии визит журналистов не согласовали, сославшись на «международную обстановку».
Похожее защитное сооружение гражданской обороны есть и в «сталинке» 1958 года постройки на Красном проспекте, 186. Время от времени, адреса защитных сооружений мелькают в документации к закупкам на сайте госзакупок: так, в этом году мэрия планировала потратить более полумиллиона рублей на ремонт укрытий в старых домах микрорайона Аэропорт.
— В 2022 году запланированы ремонтные работы в защитных сооружениях гражданской обороны, расположенных по Красному проспекту, ул. Аэропорт, ул. Залесского, ул. Красногорская, ул. Державина, ул. Советская, ул. Учительская, ул. Чаплыгина, пер. 2-й Красногорский, — отмечали в департаменте имущественных отношений мэрии.
Но, пожалуй, самым известным укрытием Новосибирска является бункер для мэра, который расположен не то под зданием администрации, не то под ближайшими домами, образовывающими замкнутый двор с мэрией. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Однако в Сети можно найти захватывающие рассказы диггеров о заглубленном бункере вместимостью 150 человек, который предназначен для первых лиц города.
Есть в Новосибирске и лучшее ЗСГО в России — об этом свидетельствуют результаты смотра-конкурса, проведенного федеральным МЧС в 2021 году. Тогда максимальное количество баллов получило ЗСГО «Горводоканала», рассчитанное на 300 человек. Как писали «Новосибирские новости», побывавшие в нем в январе 2022 года, это убежище второго класса защиты.
— Его будут задействовать в условиях ядерной войны, благодаря расположению на глубине десяти метров оно способно ослабить радиацию в 3000 раз. Построили защитное сооружение гражданской обороны в 1985 году. Аналогичный объект «Горводоканала» находится на левом берегу, — писало издание.
Осенью 2022 года объект для посещения уже стал недоступен. Как ответили в «Горводоканале» на запрос НГС, визит на ЗСГО невозможен, поскольку «сведения, характеризующие состояние защиты населения от современных средств поражения, подлежат отнесению к служебной тайне согласно перечню сведений Минобороны РФ».
Образцовое ЗСГО — изучаем обстановку в убежище СГК
Защитные сооружения есть и у «Сибирской генерирующей компании». В 2019 году убежище на Свердлова заняло второе место по результатам ежегодного конкурса в Новосибирской области. Оно вмещает до 150 человек. Более крупные ЗСГО у предприятия тоже имеются — в частности, сооружение на ТЭЦ-5 способно вместить более 600 человек.
Начальник отдела по специальной работе новосибирского филиала «СГК» Алексей Попков показывает на бетонный оголовок во дворе здания — там расположен ячеистый фильтр, который не так давно полностью очистили от грязи.
— Нашли там даже три мобильных телефона, — удивляется он.
Обычный с виду подвал, где располагается ЗСГО, оснащен четырьмя гермодверями. Как объясняет Алексей, к ним предъявляются строгие требования, вплоть до покраски в определенный цвет.
— А здесь у нас находится место для отдыха, также тут хранится запас противогазов, — проводит он в следующее помещение, где расположены полки с ящиками и огромные емкости с питьевой водой.
Несмотря на то что ЗСГО вмещает не более 150 человек, запас противогазов по всем нормативам должен составлять 105%. По истечению сроков их годности, ответственные лица изымают из запаса из партий по пять противогазов и отвозят их для проверки в МЧС. Там их тестируют, после чего выносят вердикт о том, могут ли они и дальше продолжать использоваться, либо их следует утилизировать. Сейчас в сооружении СГК хранится около 1000 противогазов.
Следующая комната напоминает учебный класс. В обычное время это помещение и используется для проведения занятий — есть парты со стульями, учебные пособия, на стенах висят тепловые карты Новосибирска и окрестностей. В случае наступления ЧС, всё это будет вынесено на большую площадку за гермодверями.
— Срок приведения в готовность наших защитных сооружений в мирное время — 12 часов, в военное — 6 часов. Если звучит команда «Внимание всем», сюда прибывает нештатное формирование гражданской обороны, куда входят электрики, медицинские работники, слесари, то есть ряд персонала, который необходим, чтобы запустить помещения в работу. Но сразу же оговорюсь, что по руководящим документам, по федеральным законам и по приказу МЧС защитные сооружения используются до 48 часов. Они не предназначены для того, чтобы тут находились неделями. Только для кратковременного укрытия людей в случае боевых действий, от различного рода стихийных действий. Кратковременного и не более, — подчеркивает Алексей Попков.
По его словам, содержать и приводить в рабочее состояние ЗСГО недешево. В прошлом году компания полностью заменила фильтры, которые стояли тут едва ли не с момента постройки дома (здание возведено в 1937 году. — Прим. ред.).
— Тренировки в этом сооружении у нас проводятся, но ЗСГО никогда не использовалось в боевом режиме. Представители администрации губернатора в рамках учений и тренировок тут бывают — смотрят, как проходит работа звена по обслуживанию защитных сооружений. Я так скажу, если за любым ЗСГО не следить хотя бы год, то на нем появляются следы разрушений. Это подвал, но к подвалу требования очень высокие. Были случаи, когда у нас за один год, если в него ничего не вкладывали, сооружение дряхлело. А тут — свежая побелка, свежие фильтры, запас противогазов, — объясняет он.
Сгнившие фильтры и ловушки для крыс — смотрим на укрытие в обычном доме
Дом на Владимировской, построенный, как говорит Константин Голодяев, уже на излете эпохи, в 1956 году, тоже оснащен убежищем. Этого и не скрывают — на стене здания виднеется надпись «Убежище
— Когда-то это была труба вентиляции, еще была вентшахта, но ее давно срезали. Теперь сюда приходят сотрудники ЖЭУ, но до помещений убежища, где фильтр и труба вентиляции, уже не доходят, — объясняет житель «сталинки» Сергей.
В доме он прожил всю свою жизнь. Его предки обзавелись жильем в «сталинке» сразу же, как только ее построили. Бабушка Сергея, с его слов, была начальником ЖЭУ и имела доступ к убежищу. Недавно мужчина делал ремонт в квартире и получил ключи от подвала — теперь он показывает это место нам.
— Я сюда в детстве бегал. Убежище всегда было примерно в таком состоянии. В
Всё, что теперь можно найти в убежище, — это остатки койко-мест, ловушки для крыс и фильтр, который сегодня может использоваться разве что как музейный экспонат. Некоторые помещения оклеены слоями выцветших старых обоев, по остаткам которых можно сложить примерное представление о советских трендах в интерьере.
— Сколько оно должно было вмещать, не подскажу, но в доме у нас 34 квартиры. Хотя, может быть, оно было рассчитано не только на жителей дома, всё-таки близость к вокзалу. Теперь уже, наверное, не имеет значения — убежище вроде как есть, но оно в нерабочем состоянии. А в современных реалиях хочется, чтобы оно всё-таки работало, — продолжает Сергей. — Но всё это сейчас памятники подвального зодчества.
Как отметили в мэрии Новосибирска, убежище в подвале «сталинки» на Владимировской учтено как имущество муниципальной казны города Новосибирска и передано по договору об организации обслуживания МУП «Центр муниципального имущества» и МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».
Недавно департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил аукционы на ремонт ЗСГО на Богдашке. На приведение четырех сооружений в нормальный вид потратят