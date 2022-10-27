Укрыться в бункере. Как выглядят бомбоубежища в Новосибирске — мы побывали в лучшем и заброшенном

Сколько защитных сооружений в городе и почему всё так сверхсекретно

Предполагается, что защитные сооружения смогут укрыть людей в случае авианалета и атаки оружием массового поражения. В них должен быть запас продуктов, еды и того, что на сухом официальном языке называется «средствами жизнеобеспечения», как минимум на 2 дня. Убедиться в этом рядовому жителю Новосибирска вряд ли удастся: тайна расположения ЗСГО (защитные сооружения гражданской обороны) охраняется государством.



Поскольку всё так тщательно скрыто, то и точное число укрытий подсчитать невозможно. Это не прихоть последних напряженных лет — количество ЗСГО всегда не озвучивалось, но кое-какая информация всё-таки просачивалась.