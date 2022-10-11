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Спецоперация на Украине

Сколько жителей смогут спрятаться в бомбоубежищах и укрытиях Новосибирска — смотрим в одной картинке

В городе на учете есть 380 защитных сооружений городской обороны

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Места, где находятся бомбоубежища, засекречены

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Жители Новосибирска вёе чаще стали обращаться в редакцию НГС с вопросами о том, где в городе располагаются бомбоубежища. Так как информация является секретной, она не может быть опубликована в СМИ. Но при этом редакция НГС располагает сведениями об общем количестве бомбоубежищ в городе и их вместимости.

В мае депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова получила ответ от департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города, в котором была раскрыта эта информация.

— В Новосибирске на учете находится 380 защитных сооружений городской обороны: 283 убежища, одно противорадиационное убежище и 98 укрытий. Проектная вместимость всех сооружений составляет 69 129 человек, — сообщили в департаменте.

Для наглядности мы оформили информацию от департамента в инфографике.

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Стоит отметить, что еще в марте 2022-го мэрия сообщала о предстоящей майской проверке бомбоубежищ и укрытий. Ранее в Новосибирске объявили аукцион на ремонт двух бомбоубежищ, которые находятся на Красном проспекте. Их построили во времена холодной войны.

БезопасностьБомбоубежищаСпецоперация
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