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Бомбоубежища Новосибирска проверят в мае

Информацию о местоположении сооружений не раскрывают

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Места, где находятся бомбоубежища, засекречены

Места, где находятся бомбоубежища, засекречены

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В Новосибирске проверят сооружения, которые предназначены для гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

— В мае 2022 года в городе Новосибирске спланировано проведение учения по гражданской обороне и защите от ЧС, в ходе которого будет проведена тренировка по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, — говорится в ответе на запрос НГС.

По словам Департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, бомбоубежища принадлежат разным организациям. Они предназначены для укрытия сотрудников наибольшей работающей смены предприятия. Укрытие организуют руководители.

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— Информация о местах расположения и характеристиках защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Новосибирска, относится к информации ограниченного доступа, — уточнили в мэрии.

Ранее в Новосибирске объявили аукцион на ремонт двух бомбоубежищ, которые находятся на Красном проспекте. Их построили во времена холодной войны.

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