Бомбоубежища Новосибирска проверят в мае

В Новосибирске проверят сооружения, которые предназначены для гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

