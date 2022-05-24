«Не дай Бог, чтобы пригодились»: городские бомбоубежища и укрытия Новосибирска вместят 69 тысяч человек
Всего в столице Сибири находится на учете 380 защитных сооружений городской обороны
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова получила ответ от департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города, в котором раскрыли информацию о количестве бомбоубежищ и их вместимости.
— В Новосибирске на учете находится 380 защитных сооружений городской обороны: 283 убежища, одно противорадиационное убежище и 98 укрытий. Проектная вместимость всех сооружений составляет
Из ответа также следует, что сейчас «принимаются возможные меры по содержанию убежищ и укрытий, по приведению их в надлежащее, работоспособное состояние».
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— С просьбой узнать информацию об убежищах и укрытиях ко мне обратились избиратели: в связи с происходящим в мире у многих сейчас повышенная тревожность. Когда я подняла этот вопрос в Горсовете, коллеги попытались на смех меня поднять. Тем не менее в этих объектах идут проверки. Конечно, не дай Бог, чтобы эти сооружения нам пригодились, — сказала НГС Хельга Пирогова.
Стоит отметить, что еще в марте мэрия сообщала о предстоящей майской проверке бомбоубежищ и укрытий. Ранее в Новосибирске объявили аукцион на ремонт двух бомбоубежищ, которые находятся на Красном проспекте. Их построили во времена холодной войны.