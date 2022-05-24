СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 58.21
eur 60.39
Тема дняGoogle ограничил доступ к хранилищу для НГУ
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Не дай Бог, чтобы пригодились»: городские бомбоубежища и укрытия Новосибирска вместят 69 тысяч человек

Всего в столице Сибири находится на учете 380 защитных сооружений городской обороны

2 267
Места, где находятся бомбоубежища, засекречены

Места, где находятся бомбоубежища, засекречены

Поделиться

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова получила ответ от департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города, в котором раскрыли информацию о количестве бомбоубежищ и их вместимости.

— В Новосибирске на учете находится 380 защитных сооружений городской обороны: 283 убежища, одно противорадиационное убежище и 98 укрытий. Проектная вместимость всех сооружений составляет 69 129 человек, — сообщили в департаменте.

Из ответа также следует, что сейчас «принимаются возможные меры по содержанию убежищ и укрытий, по приведению их в надлежащее, работоспособное состояние».

Ответ, который получила Хельга Пирогова

Ответ, который получила Хельга Пирогова

Поделиться

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

— С просьбой узнать информацию об убежищах и укрытиях ко мне обратились избиратели: в связи с происходящим в мире у многих сейчас повышенная тревожность. Когда я подняла этот вопрос в Горсовете, коллеги попытались на смех меня поднять. Тем не менее в этих объектах идут проверки. Конечно, не дай Бог, чтобы эти сооружения нам пригодились, — сказала НГС Хельга Пирогова.

Стоит отметить, что еще в марте мэрия сообщала о предстоящей майской проверке бомбоубежищ и укрытий. Ранее в Новосибирске объявили аукцион на ремонт двух бомбоубежищ, которые находятся на Красном проспекте. Их построили во времена холодной войны.

По теме

безопасностьбомбоубежищаспецоперация
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2