«Не дай Бог, чтобы пригодились»: городские бомбоубежища и укрытия Новосибирска вместят 69 тысяч человек

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова получила ответ от департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города, в котором раскрыли информацию о количестве бомбоубежищ и их вместимости.



— В Новосибирске на учете находится 380 защитных сооружений городской обороны: 283 убежища, одно противорадиационное убежище и 98 укрытий. Проектная вместимость всех сооружений составляет 69 129 человек, — сообщили в департаменте.

