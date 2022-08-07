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Мэрия Новосибирска отремонтирует два бомбоубежища в Заельцовском районе

Ремонтировать защитные сооружения будут за счет бюджетных средств

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Общая стоимость ремонта двух защитных сооружений — более <nobr class="_">500 тысяч</nobr> рублей

Общая стоимость ремонта двух защитных сооружений — более 500 тысяч рублей

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Мэрия города Новосибирска планирует отремонтировать два бомбоубежища в Заельцовском районе. Конкурс на поиск поставщика появился на госзакупках.

Бомбоубежище по адресу Аэропорт, 4 отремонтируют более чем за 280 тысяч рублей. По результатам аукциона поставщиком стал индивидуальный предприниматель Сергей Скубаев.

По данным базы данных «Контур.Фокус», Сергей Скубаев является директором и учредителем ООО «Промстройинвест». На конец 2021 года баланс компании составил 17 млн, выручка — 3,5 млн, чистый убыток — 53 тысячи рублей.

Сооружение по адресу Аэропорт, 21 отремонтируют более чем за 315 тысяч рублей. Поставщика услуг определят завтра, 8 августа.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии, сейчас идет ремонт защитного сооружения на улице Аэропорт, 20 за счет средств МУП «ЦМИ».

— В 2022 году запланированы ремонтные работы в защитных сооружениях гражданской обороны, расположенных по Красному проспекту, ул. Аэропорт, ул. Залесского, ул. Красногорская, ул. Державина, ул. Советская, ул. Учительская, ул. Чаплыгина, пер. 2-й Красногорский, — отметили в департаменте.

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

В мае НГС писал о том, что сооружения, которые предназначены для гражданской обороны, собираются проверить. Также в мэрии Новосибирска сообщили, что на учете находится 380 защитных сооружений городской обороны: 283 убежища, одно противорадиационное убежище и 98 укрытий.

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