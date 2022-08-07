Мэрия Новосибирска отремонтирует два бомбоубежища в Заельцовском районе

Мэрия города Новосибирска планирует отремонтировать два бомбоубежища в Заельцовском районе. Конкурс на поиск поставщика появился на госзакупках.



Бомбоубежище по адресу Аэропорт, 4 отремонтируют более чем за 280 тысяч рублей. По результатам аукциона поставщиком стал индивидуальный предприниматель Сергей Скубаев.