Мэрия Новосибирска отремонтирует два бомбоубежища в Заельцовском районе
Ремонтировать защитные сооружения будут за счет бюджетных средств
Мэрия города Новосибирска планирует отремонтировать два бомбоубежища в Заельцовском районе. Конкурс на поиск поставщика появился на госзакупках.
Бомбоубежище по адресу Аэропорт, 4 отремонтируют более чем за
По данным базы данных «Контур.Фокус», Сергей Скубаев является директором и учредителем ООО «Промстройинвест». На конец 2021 года баланс компании составил
Сооружение по адресу Аэропорт, 21 отремонтируют более чем за
Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии, сейчас идет ремонт защитного сооружения на улице Аэропорт, 20 за счет средств МУП «ЦМИ».
— В 2022 году запланированы ремонтные работы в защитных сооружениях гражданской обороны, расположенных по Красному проспекту, ул. Аэропорт, ул. Залесского, ул. Красногорская, ул. Державина, ул. Советская, ул. Учительская, ул. Чаплыгина, пер. 2-й Красногорский, — отметили в департаменте.
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.
В мае НГС писал о том, что сооружения, которые предназначены для гражданской обороны, собираются проверить. Также в мэрии Новосибирска сообщили, что на учете находится 380 защитных сооружений городской обороны: 283 убежища, одно противорадиационное убежище и 98 укрытий.