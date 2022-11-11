Бар во дворе и золотая пальма: пара сделала ремонт своей мечты, который сведет с ума любого — смотрим впечатляющие фото

Вронс и Крис Бомонт из Великобритании превратили свой дом в художественный рай с домашним баром под названием «Электрический пингвин». Пара не любит модные сейчас однотонные интерьеры и минималистичные дизайны. Бежевые диваны и светлые кухни наводят на влюбленных тоску. Наши коллеги из Wday.ru собрали фото, наверное, самого необычного дома — осторожно, они заряжены на обновление интерьера!
Особняк обошелся паре в 2019 году в 220 тысяч фунтов стерлингов — это чуть больше 15 миллионов рублей по сегодняшнему курсу.
— Внутри дом был обычным, блеклым — белый, бежевый, никакого намека на дизайн. Мы долго копили, чтобы после переезда начать работать над интерьером. Нам хотелось создать идеальное место, где мы оба были бы счастливы, — откровенничала хозяйка необычного жилища в Сети.
На кухне — розовая посуда, подходящая к розовым приборам, рядом с золотой и зеленой вазой с розовыми и зелеными цветами. Венчает все это великолепие «холодильник Барби». Вот это креатив!
Когда спускаешься по этой лестнице, всегда ощущаешь себя на молодежной тусовке, даже если идешь утром заваривать кофе в одних трусах. В таком доме точно не постареешь раньше времени.
Пара решила пожертвовать обеденным столом в гостиной, чтобы установить домашний бар — ребята говорят, что это одно из лучших решений, которые они приняли. Супруги посчитали, что на ремонт дома мечты они потратили целое состояние. Все вложения трудно учесть, так как преображение растянулось на полтора года. Некоторые вещи они покупали на распродажах, аукционах в интернете, а что-то делали на заказ и своими руками.
В гостиной Вронс и Крис поменяли модный сейчас кремовый диван на синий, с множеством ярких подушек, лампой в виде пальмы с сусальным золотом и позолоченным старинным зеркалом.
К созданию домашнего места для тусовок семью подтолкнула пандемия. А что, удобно — муж идет выпить в бар, а он в твоем дворе. Даже если перебрал, точно доберется до дома целым и невредимым.
А это святая святых — гардеробная хозяйки необычного дома. Как вы можете догадаться, она не любит минималистичные комплекты, поэтому является обладательницей очень ярких и эпатажных образов.
Даже уборная выражает яркую индивидуальность хозяев. Боимся подумать, сколько сил и средств вложено в этот проект.
Супруги понимают, их дом нравится далеко не всем, но у них и не было такой цели. По словам пары, год, проведенный в нем в изоляции из-за пандемии, стал для них самым счастливым.
Необычные идеи для дома, которые можно повторить
Несколько лет назад NGS.RU рассказывал историю семьи Саитовых — они построили дом с грядками без грязи почти в центре города. Благодаря сноровке отца семейства, урожай не мерзнет до первого снега.
Саитовы решили объединить свой дом и дом матери Евгении, а также баню и гараж под одну крышу, чтобы не загромождать участок («неполных 4 сотки») отдельными строениями, говорит владелица. Для огорода у них остался небольшой квадрат.
По словам Салавата Саитова, изначально планировалось, что будут грядки в каскадной конструкции, с углубленным водоемом и автоматической системой полива. Но в итоге задумку упростили и сделали конструкции с так называемыми «теплыми грядками».
— Самая большая проблема огородов — это грязь, как дождь пройдет — всё сырое. У нас на дорожках — газонная плиточка, потом засеяли ячейки травой, газонной травой. А на тропинках террасная доска применена. Если пройдет дождь — можно спокойно выйти в огород, ты не испачкаешься. Такая технология грядок у нас первая применена. Не все это принимают. Допустим, к нам приходили знакомые — кому-то нравится, кто-то говорил, что не хватает свободы и пространства. Нас всё устраивает, всё комфортно, — размышляет Евгения Саитова.
Вернемся в столицу нашей родины. Там в апартаментах «Москва-Сити» мечтают жить многие. Те, кому повезло жить в одном из небоскребов, наслаждаются восхитительным видом на столицу и делают не менее восхитительные фото для соцсетей. MSK1.RU продолжает рассказывать об обитателях самого элитного района Москвы. В прошлом выпуске мы изучили владельцев коммерческой недвижимости в башнях «Город столиц». А теперь рассказали, кому принадлежат апартаменты с 19-го по 39-й этаж.
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