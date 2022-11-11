Бар во дворе и золотая пальма: пара сделала ремонт своей мечты, который сведет с ума любого — смотрим впечатляющие фото

— Самая большая проблема огородов — это грязь, как дождь пройдет — всё сырое. У нас на дорожках — газонная плиточка, потом засеяли ячейки травой, газонной травой. А на тропинках террасная доска применена. Если пройдет дождь — можно спокойно выйти в огород, ты не испачкаешься. Такая технология грядок у нас первая применена. Не все это принимают. Допустим, к нам приходили знакомые — кому-то нравится, кто-то говорил, что не хватает свободы и пространства. Нас всё устраивает, всё комфортно, — размышляет Евгения Саитова.

