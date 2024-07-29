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Здоровье Медликбез эксперт Морской конек и муравей поднимут достоинство? Маркетплейсы завалены препаратами для потенции — что в составе и безопасно ли это

Морской конек и муравей поднимут достоинство? Маркетплейсы завалены препаратами для потенции — что в составе и безопасно ли это

Продавцы обещают решить мужские проблемы, но правда ли все так просто?

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Иногда в БАДах для мужчин встречаются весьма неожиданные компоненты

В погоне за ощущениями во время секса мужчины готовы на многое. Предприимчивые торговцы знают об этом, и потому на маркетплейсах можно найти огромный ассортимент таблеток, капсул и сиропов, которые, по заявлению продавцов, помогут улучшить эрекцию и продлить половой акт. Цены начинаются примерно от 200 рублей, то есть по карману практически всем, а в состав препаратов входят весьма неожиданные составляющие. НГС решил выяснить, как действуют компоненты таких БАДов и что делать мужчинам, которые столкнулись с проблемами в сексуальной жизни.

Что предлагают продавцы

На маркетплейсах можно найти биологически активные добавки, которые, по заявлениям в описании, способствуют решению множества проблем с потенцией. Производители обещают, что таблетки помогают улучшить эрекцию, продлить половой акт, усилить ощущения и даже увеличить пенис на несколько сантиметров.

Заниматься самолечением опасно. Перед применением препарата необходима консультация специалиста.

Мы рассматривали те продукты, цена на которые не превышает 2000 рублей. В их составы в разных комбинациях часто входят панты или плацента оленя, женьшень, вытяжка из муравьев, морской конек, самец шелкопряда, кордицепс, шафран, йохимбе и другие компоненты. О некоторых из этих веществ достаточно информации в медицинских справочниках, о других ее найти не удалось.

Перед применением любых лекарств и БАДов нужно проконсультироваться с врачом

Так, по информации сервиса Vidal, вещество йохимбин входит в состав препаратов для лечения импотенции.

— Йохимбе — это растительный стимулятор либидо, эрекции, — объяснила нутрициолог Олеся Холодова. — Есть отдельные добавки с ним, либо он входит в состав. Обладает мощным возбуждающим действием, усиливает приток крови и повышает чувствительность эрогенных зон.

Этот БАД выпускают в форме таблеток, капсул, настоек. Он противопоказан при гипертонии, тахикардии, тревожности, бессоннице.

Олеся Холодова — врач превентивной и интегральной медицины, гинеколог-эндокринолог, нутрициолог.

Еще один популярный компонент БАДов — женьшень. О нем также есть информация в электронных справочниках, в том числе в «Регистре лекарственных средств России». Там указано, что вещество относится к группе тонизирующих средств и адаптогенов.

— Женьшень давно используется в восточной медицине для укрепления «мужской силы». Его корень содержит уникальный комплекс биологически активных веществ, эфирные масла, витамины, минералы. Усиливает либидо, улучшает эректильную функцию, повышает выносливость. Есть адаптогенные свойства, помогает в борьбе со стрессом и усталостью, — отметила Олеся Холодова.

Панты оленя тоже встречаются в составе БАДов. На сайте РЛС указано, что экстракт пантов благородного оленя относится к общетонизирующим средствам и адаптогенам.

— Пантогематоген, панты марала, работают как стимулятор, больше как адаптоген, стимулируют улучшение состава крови. Лучше выбирать сиропы или препараты, не содержащие спирт, — отметила Олеся Холодова.

Женьшень часто используется в восточной медицине

Информацию о кордицепсе (вид паразитических грибов) также удалось найти в справочнике РЛС. Указано, что он входит в группу «другие БАДы» и считается источником полисахаридов. Научную статью об этих грибах выпускал Журнал Белорусского государственного университета. В ней авторы Наталья Иконникова и Марина Лобай пишут о том, что кордицепс — это редкий и экзотический лекарственный гриб, который используют в китайской медицине.

Также удалось найти информацию о шафране. По информации «Регистра лекарственных средства России», он входит в составы БАДов. Указано, что препарат — дополнительный источник витаминов группы B, кальция и флавоноидов.

— Шафран может быть в составе, но не является ведущим. Используется больше как адаптоген, расслабляющий компонент, — отметила Олеся Холодова.

В составах витаминов для мужчин также встречается растение эпимедиум. Найти это наименование в справочниках не удалось. Его второе название — горянка. Ее листья, по информации РЛС, — сырье для производства БАДов, источник флавоноидов. Другой БАД с этим компонентом описывают как источник флавоноидов и дубильных веществ.

Найти информацию о таких компонентах, как экстракты черных муравьев и морских коньков, а также шелкопряда, не удалось.

«Волшебной таблетки нет»

Если мужчину беспокоит продолжительность полового акта или проблемы с эрекцией, то, в первую очередь, стоит обратиться к урологу-андрологу. Возможно, в ходе лечения также потребуется помощь эндокринолога, диетолога, психотерапевта или других специалистов.

Олеся Холодова подчеркивает, что не нужно заниматься самолечением или покупать лекарства, БАДы и витамины без назначения врача.

— Зачастую люди не знают основных механизмов действия препаратов на организм, не знают об их совместимости между собой. Антагонисты встречаются даже в одном составе, — отметила врач.

Без правильного питания и здорового образа жизни БАДы не принесут пользы

Врач подчеркивает, что для решения проблем в половой сфере нужно обратиться к специалисту. Также важен здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, достаточное количество сна.

— Волшебной таблетки или добавки не существует ни для мужчин, ни для женщин. Женщины приходят за похудением, за «кремлевской таблеткой», но такого не бывает, — говорит Олеся Холодова. — В любом клиническом протоколе, который утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации, на первом месте всегда стоит эта модификация образа жизни и питания.

Как правило, при проблемах с эрекцией врачи назначают пациентам витамин D3, Омега-3, фолиевую кислоту, селен, цинк и другие витамины. Но важно помнить, что никакие препараты нельзя использовать без консультации с врачом.

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Комментарии
20
Фродо Бэггинс
29 июля 2024, 07:50
русская баба особенно в браке убивает. всю потенцию. там где появляется "ты должен обеспечивать зарабатывать" - "любви" быть не может. перейдя в браке в стратегию поощрительного спаривания,женщина начинает дозировать секс. будет дозировано частота, количество, продолжительность и даже качество кекса, причем дозировка будет соответствовать количеству получаемых ей материальных ресурсов. после 40 она и вовсе превращается в фригидное бревно
Цио
29 июля 2024, 09:12
У патриотов потенцию, а тем более достоинство, поднять ни один подъёмный кран уже не сможет.
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