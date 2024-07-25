От проблем из-за чипсов до болезни Паркинсона: почему возникают запоры и как быстро решить деликатную проблему

Главная причина запоров — нарушение питания и питьевого режима, но проблема может быть и симптомом более опасных состояний Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Жара и сезон отпусков не способствуют здоровью кишечника, и многие люди могут впервые столкнуться с такой неприятной ситуацией, как запор. Мы поговорили с врачами об этой деликатной проблеме — как быстро ее решить и симптомами каких опасных заболеваний могут быть проблемы с кишечником.



Почему возникает запор и какие продукты могут его спровоцировать

Запором принято считать как затруднение дефекации, так и редкий стул плотной консистенции, а также ощущение неполного опорожнения кишечника. И летом у части людей такая проблема в принципе не возникает из-за обилия сезонных овощей и фруктов. Эти продукты богаты клетчаткой — пищевыми волокнами, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Но сезон отпусков и желание развлекаться могут привести к обострению проблемы.

— Люди чаще выезжают на природу, жарят шашлык, коптят рыбу, еда сопровождается различными напитками, в том числе газированными, алкогольными. Всё это может замедлять моторику кишечника. Кроме того, создаются предпосылки к скрытому и явному обезвоживанию организма: жаркая погода, неадекватное употребление простой воды, чая. Кстати, алкоголь, сауна или баня также способствуют дегидратации, особенно при их «совместном применении», — подчеркнула Маргарита Амеличкина, врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО».

К запорам может приводить целый ряд продуктов: чипсы, газировка, свиное сало, маргарин, бараний жир, сладкие кондитерские изделия, белый рис, белый хлеб. Врач добавила, что не только неправильное питание и недостаток жидкости могут стать причиной проблем со стулом. Маргарита Амеличкина подчеркнула, что важны анатомические особенности кишечника, малоподвижный образ жизни, геморрой. Может быть запор и симптомом других, более опасных заболеваний.

Запор как симптом

При единичных запорах можно больше пить воды, поесть определенные продукты, и проблема может быстро решиться Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Если проблемы с кишечником возникли единично и вы понимаете, что, скорее всего, слишком много ели не самой полезной еды или было обезвоживание, то переживать не о чем. Достаточно наладить питание и питьевой режим. Но при повторяющихся и длительных запорах стоит обращаться к врачу.



— Это может быть синдром раздраженного кишечника, геморрой, сахарный диабет, гипотиреоз, болезнь Паркинсона, рак кишечника и депрессия. При этих состояниях запор может проявляться редким и затрудненным опорожнением кишечника, твердым и сухим стулом, ощущением неполного опорожнения кишечника, вздутием живота и болями. Понять, что запор вызван изменениями в рационе, а не сахарным диабетом или другим заболеванием, самостоятельно невозможно. В этом вопросе обязательно нужна помощь врача-терапевта или профильного специалиста — гастроэнтеролога или колопроктолога, — подчеркнула Екатерина Кашух, врач-эксперт, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест».

Какие анализы могут назначить при запоре

При запоре врач может назначить ряд важных анализов:

общий анализ крови — для проверки на анемию и инфекции;

биохимический анализ крови — для оценки функции печени;

анализ на скрытую кровь в кале — для выявления кровотечений в желудочно-кишечном тракте;

колоноскопию или сигмоидоскопию — для осмотра внутренней поверхности кишечника на предмет воспалений, полипов или опухолей.



Екатерина Кашух добавила, что врач может даже назначить рентгенографию брюшной полости для оценки работы кишечника и исключения анатомических нарушений. Но это общий список обследований, и в каждом конкретном случае он будет отличаться.



Народные средства от запора

Чернослив и курага могут помочь решить деликатную проблему Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Главное средство от запора — чистая питьевая вода. Если у вас нет отеков и сердечно-сосудистых заболеваний, то необходимо употреблять около 1,5–2 литров жидкости в сутки. Также при данной проблеме может помочь употребление продуктов, которые содержат органические кислоты. К ним относятся, например, кефир, простокваша и кумыс.



— Для улучшения работы кишечника рекомендовано употреблять в пищу не менее 25–35 г клетчатки в день. Больше всего ее содержится в хлебобулочных изделиях из цельного зерна и отрубей, ячневой и овсяной крупе, а также в орехах, бобовых, капусте, абрикосах, ежевике, кокосе, сухофруктах, киви, петрушке, свекле и моркови, — перечислила Ольга Евлашева, врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье». — В качестве клетчатки по согласованию с врачом также можно использовать пшеничные отруби или псиллиум — пищевую добавку, которую получают из оболочек семян подорожника. Эти продукты рекомендуется добавлять в пищу по 20–25 г в сутки при запоре. Стоит отметить, что псиллиум зачастую переносится лучше, чем отруби, и по эффективности не уступает некоторым слабительным.

Среди народных средств борьбы с запором — употребление большого количества чернослива, кураги или изюма. Также используется касторовое масло или такая трава, как сенна, которая известна своим быстрым слабительным эффектом.

Лекарства от запора

Для лечения запора используют разные группы препаратов, но назначать их себе самостоятельно — не лучшая идея. Нужно проконсультироваться или с терапевтом, или с гастроэнтерологом. При длительных и болезненных запорах стоит записаться к колопроктологу.

— Бесконтрольный прием только обостряет проблему, может привести к зависимости, поэтому перед приемом препаратов следует обязательно проконсультироваться с врачом. Он определит нужную лекарственную форму, дозу и длительность приема, — Екатерина Кашух, врач-эксперт, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест».

Так, для лечения запора специалист может назначить осмотические слабительные (например, лактулоза, полиэтиленгликоль), которые увеличивают содержание воды в кишечнике, размягчители стула (например, докузат натрия), стимулирующие слабительные (например, бисакодил, сенна), которые стимулируют перистальтику кишечника, и объемообразующие слабительные (например, псиллиум, метилцеллюлоза), которые увеличивают объем стула, улучшая его прохождение.



Все лекарства должны быть назначены врачом. Не занимайтесь самолечением.

Профилактика запора

Движение, обычная ходьба, плавание, велосипедные прогулки — залог хорошей моторики кишечника, а значит, и профилактики запора, утверждает Маргарита Амеличкина, врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО». Адекватный прием жидкости, прежде всего простой воды или любых несладких, негазированных и неалкогольных напитков, поможет кишечнику правильно работать. Важно регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой: свежие овощи, ягоды, фрукты, бобовые.

— Регулярность приема пищи также учит кишечник работать почти по часам, даже в условиях стресса. В путешествиях надо продумать запасы воды, лучше бутилированной, места употребления пищи. Очень важно прислушаться к совету врача о прохождении колоноскопии — эндоскопического исследования толстой кишки. Это показано всем после 50 лет, в более раннем возрасте — при наличии подозрений на образования в кишечнике, постоянные или периодические боли в животе, — подчеркнула специалист.

Если в семье были родственники с раком толстого кишечника, то нужно обязательно проконсультироваться с врачом, как правильно следить за своим здоровьем.

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