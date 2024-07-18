Хороший, плохой, опасный: разбираемся с холестерином — его можно понизить, отказавшись от нескольких продуктов

Холестерин опасен тем, что его повышенный уровень может не сразу давать симптомы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Холестерин — важный элемент в организме. Но когда его становится слишком много, начинаются проблемы: в артериях появляются бляшки, которые могут привести и к инфарктам, и к инсультам. Мы узнали у врачей, что такое «плохой» и «хороший» холестерин, как они взаимосвязаны и что делать, чтобы его понизить без приема лекарств.

Что такое холестерин и бывает ли он хорошим

Холестерин — жироподобное вещество, которое входит в состав клеточных мембран. Он придает им прочность и гибкость, участвует в производстве таких важных гормонов, как кортизол, альдостерон, эстрогены, тестостерон, а также в синтезе желчных кислот, необходимых для нормального пищеварения, и витамина D.



Но если холестерина становится слишком много, происходит его отложение на внутренней стенке артерий, что приводит к очень страшным последствиям, — вплоть до инфаркта и инсульта. Состояние, при котором холестерин в организме повышен, называется гиперхолестеринемией.

Холестерин перемещается по организму при помощи особых соединений — липопротеинов. По их виду и различают, «хороший» он или «плохой».

— Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) переносят холестерин из печени к клеткам всего организма. Если их слишком много, то холестерин будет накапливаться на стенках артерий. Для удобства ЛПНП принято называть «плохим» холестерином, — объяснила Екатерина Демьяновская, врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест». — Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) переносят избытки холестерина обратно в печень, где он перерабатывается и выводится из организма. ЛПВП называют «хорошим» холестерином. Если таких соединений в организме мало, холестерин отводится от клеток недостаточно эффективно.

Врачи рекомендуют более пристально следить за здоровьем после 40 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В лаборатории «Гемотест» собрали данные обезличенных результатов исследований, которые выполнялись за первые полгода 2024 года. В целом по России почти у каждого второго (48,4%), кто сдавал анализ на холестерин в их лабораторию, повышен уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). «Хороший» холестерин (ЛПВП) понижен у 66,5% пациентов. Общий холестерин выше нормы у 47,4%.



При этом среди женщин общий холестерин выше нормы в половине анализов, у мужчин — у 40,8%.



— Чаще всего недостаток «хорошего» холестерина испытывают дети до 17 лет — у 71,5% сдавших он ниже нормы. Это объясняется тем, что в период активного роста потребление энергии высокое, за счет этого может наблюдаться дисбаланс липопротеинов, — поделились результатами исследования в лаборатории «Гемотест». — В этой же возрастной группе (дети до 17 лет) реже всего встречается повышенный уровень «плохого» холестерина (всего у 9,4% среди сдавших анализ).



Чаще всего «плохой» холестерин оказывается повышен среди людей 46–55 лет — у 57,7% пациентов, сдавших анализ.

Норма холестерина у женщин и мужчин по возрасту

Считается, что уровень холестерина должен быть не более 5,0 ммоль/л, но есть нюансы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анастасия Агаева, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье», предупреждает, что определять норму холестерина и его фракций только по возрасту некорректно — так же, как и ориентироваться только на показатели общего холестерина.



Для здоровых мужчин и женщин общий холестерин должен быть до 5,0 ммоль/л, «плохой» — до 3,0 ммоль/л, триглицериды — до 1,7 ммоль/л включительно. Норма «хорошего» холестерина для мужчин — от 1 ммоль/л и выше, для женщин — от 1,2 ммоль/л и выше.

— При диагностике для врача наиболее важной информацией является количество именно «плохого» холестерина. При наличии сопутствующих патологий у пациента (например, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь или цирроз печени) специалист использует специальную шкалу для определения сердечно-сосудистого риска и на ее основе определяет норму «плохого» холестерина, к которой пациенту следует стремиться, — объяснила Анастасия Агаева.

При очень высоком риске уровень этого показателя должен быть до 1,4 ммоль/л, при высоком — до 1,8 ммоль/л, при умеренном — до 2,6 ммоль/л.



Симптомы повышенного холестерина

Само повышение уровня «плохого» холестерина в крови не может вызывать каких-либо симптомов: это всего лишь лабораторный показатель. Симптомы вызывает атеросклероз — многофакторное заболевание, одной из причин развития которого является нарушение липидного обмена. При этом атеросклеротические изменения в стенках сосудов происходят медленно.

Полина Концедайло, врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО» подчеркнула, что симптомы можно заметить, когда бляшки в артериях занимают уже более 50% просвета сосуда. Они могут появляться во всех артериях организма. В этом случае происходит ишемия — ухудшение кровоснабжения той области, которую кровоснабжает данная артерия.

При атеросклерозе коронарных артерий могут быть жгучая или давящая боль, дискомфорт за грудиной, одышка, реже — нарушения ритма сердца, возникающие при физической или психоэмоциональной нагрузке;

атеросклероз брахиоцефальных артерий (артерии, которые отвечают за кровоснабжение головного мозга, головы, рук и плечевого пояса) приводит к хронической ишемии головного мозга. Проявлениями этого могут быть головокружение, снижение внимания, ухудшение памяти и прочее;

при атеросклерозе артерий нижних конечностей может появиться перемежающаяся хромота (острая боль или судороги в икроножных мышцах, реже в бедре и ягодицах, проходящая после кратковременного отдыха), онемение стопы и пальцев, зябкость, бледность голеней и стоп и прочее.

Но симптомы даже при значительных бляшках могут очень долго не появляться. А иногда нарушения липидного обмена проявляются необычно. Могут возникать:

ксантомы — это очаговые образования желто-коричневого, оранжевого, розового цвета или совпадающие с тоном кожи, которые чаще всего располагаются в области сухожилий, суставов, на ладонях, стопах, ягодицах, бедрах;

ксантелазмы — плоские безболезненные образования желтоватого цвета в виде слегка возвышающихся бляшек с четкими границами. Образуются, как правило, на веках, могут быть единичными или множественными;

липидная дуга роговицы — беловатый или серо-белый ободок или дуга вокруг радужной оболочки глаз.

Причины повышенного холестерина



Повышенный уровень холестерина может быть у человека по целому ряду причин. Анастасия Агаева объяснила, что показатель может расти из-за генетической предрасположенности, сахарного диабета, хронических болезней почек, гипотиреоза, гипертонической болезни, цирроза печени.



Врач добавила, что помимо этого, его становится больше, если в рационе слишком много продуктов с высоким содержанием жира и холестерина. Злоупотребление алкоголем, курение, сидячий образ жизни, прием кортикостероидов, ретиноидов и оральных контрацептивов — всё это также может повысить уровень холестерина.

Продукты, от которых придется отказаться из-за повышенного холестерина

От колбасок и копченостей придется отказаться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анастасия Агаева перечислила продукты, от которых придется почти полностью отказаться, если холестерин повышен: это колбасы, ветчина, сосиски, вяленое мясо, субпродукты, свиные ребрышки, жирные части говядины, баранины и свинины, сало, яичные желтки, покупные хлебобулочные изделия, такие как пирожные, торты, печенье и пончики.



Также следует ограничить потребление масел с высоким содержанием насыщенных жиров (например, сливочного и кокосового) и жирных молочных продуктов — сметана должна быть не более 10–15% жирности, молоко и кисломолочные продукты — до 2,5%, творог — до 5%.



— Помимо холестерина, поступающего в организм с пищей, в нашем организме вырабатывается собственный холестерин, который составляет 80–90% от всего холестерина крови. Поэтому в большинстве случаев для снижения уровня ЛПНП и для поддержания целевых значений ЛПНП необходимо медикаментозное лечение, поскольку, даже придерживаясь гипохолестериновой диеты, можно не добиться целевого уровня «плохого холестерина». Даже при хорошем самочувствии и достижении целевого уровня ЛПНП необходимо продолжать соблюдать терапию, — подчеркнула Полина Концедайло, врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО».

Какие анализы нужно будет сдать

Дополнительные исследования врач назначает исходя из индивидуальных особенностей пациента Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Полина Концедайло рассказала, что для оценки липидного обмена проводится липидограмма — анализ, который включает в себя определение уровня всех указанных фракций холестерина в крови.



Она добавила, что наряду с фракциями холестерина необходимо определение уровня триглицеридов — еще одного показателя липидного обмена.

Что делать, чтобы холестерин не повышался

Питание играет основную роль в борьбе за нормальный уровень холестерина. Стоит есть больше овощей, отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, птицы или рыбы. Подойдут хлеб из цельного зерна, обезжиренные молоко, йогурт, творог, ненасыщенные растительные масла. Не забывайте пить чистую воду в течение дня.

— Начиная с 18 лет нужно измерять свое артериальное давление не реже одного раза в три года. При показателях 140/90 мм рт. ст. и выше следует обратиться к кардиологу для дальнейшей диагностики и наблюдения. Людям старше 40 лет, а также людям 18–40 лет с риском высокого артериального давления необходимо измерять давление в медицинском учреждении не реже одного раза в год, — подчеркнула Анастасия Агаева.

Увеличить уровень «хорошего» холестерина и снизить концентрацию «плохого» помогают регулярные физические упражнения, добавила Екатерина Демьяновская, врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест». Для поддержания здорового веса и обмена веществ рекомендуется минимум 150 минут умеренной аэробной нагрузки или 75 минут интенсивной аэробной активности в неделю.

— Проверять холестерин рекомендуется всем людям от 18 до 39 лет каждые 3 года, после 40 лет — ежегодно, даже если нет никаких признаков атеросклероза, — отметила Екатерина Демьяновская. — Если же пациент в зоне риска по сердечно-сосудистым заболеваниям (страдает гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, питается нерационально или курит), сдавать анализы может потребоваться чаще (периодичность определяет врач).

Также важно поддерживать нормальный уровень сахара в крови — показатели должны быть от 4,1 до 6,1 ммоль/л. Людям, которые находятся в группе риска по сахарному диабету, рекомендуется сдавать анализ на глюкозу ежегодно. Остальным начиная с 40 лет достаточно проходить этот тест раз в три года.

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