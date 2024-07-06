Жара и похолодания бьют по сосудам: как понизить давление и какие анализы нужно сдать, чтобы справиться с проблемой

Жара может спровоцировать как повышение, так и понижение давления Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Лето чаще всего становится настоящим испытанием не только для тех, кто уже принимает препараты от высокого или низкого давления, но и для большинства горожан. Высокий уровень стресса, неправильное питание, постоянные перепады температуры от жары до похолодания не могут не вызвать реакцию у организма. Разбираемся с врачами, что делать при повышенном давлении и пульсе, когда уже нужно вызывать скорую и какие анализы придется точно сдать, чтобы разобраться в причине опасного состояния.

Почему летом растет число жалоб на давление

Врачи подтверждают: с приходом тепла пациентов с жалобами на давление становится больше. Летом возможно как его повышение, так и снижение. В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, так как организм пытается увеличить теплоотдачу.

— У людей без артериальной гипертензии и с компенсированной артериальной гипертензией жара в основном вызывает снижение артериального давления. У людей с артериальной гипертензией, которые не принимают препараты для снижения артериального давления, любые колебания (понижение или повышение) температуры окружающей среды могут вызывать подъемы артериального давления, — объяснила Полина Концедайло, врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО».

Артериальная гипертензия — синдром, при котором регулярно или периодически повышается артериальное давление выше нормы. Компенсированная артериальная гипертензия — болезнь, взятая под контроль с помощью медикаментов. Артериальная гипотензия — понижение артериального давления ниже чем на 20% от нормы.

Врачи советуют на лето корректировать терапию вместе с лечащим врачом, чтобы не допускать обострений и серьезных скачков.

Нормы давления

Показатели нормы артериального давления одинаковы для мужчин и женщин: нормой обычно считается давление в 120/70–130/80 миллиметров ртутного столба. Но у пожилых людей этот показатель может быть выше — около 140/80 миллиметров ртутного столба. Многое зависит и от общего состояния здоровья человека, и от того, есть ли у него какие-то хронические заболевания.

— Существует такой обывательский термин как «рабочее давление» — значения артериального давления, при которых человек себя чувствует хорошо. Однако далеко не всегда цифры совпадают с нормой. При стойком повышении артериального давления, даже незначительно выходящем за пределы нормальных значений, необходимо проконсультироваться с терапевтом или кардиологом, даже если оно не вызывает дискомфорта, — подчеркнула Полина Концедайло.

Причины повышенного и пониженного давления

Купить домой тонометр — отличная идея Источник: Татьяна Тихонова / 74.RU











Наиболее распространенной причиной стойкого повышения артериального давления является гипертония — заболевание сердечно-сосудистой системы, главным симптомом которого является повышенное давление в кровеносных сосудах.



— Если же речь идет о временном повышении давления — когда обычно оно находится в пределах нормы, но иногда может быть повышенным, — то наиболее частой причиной этого является реакция нервной системы на стресс, — подчеркнула Ирина Пермикина, врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье». — Так, после какого-либо травмирующего события, например, конфликта на работе, показатели артериального давления могут повыситься на 5–40 миллиметров ртутного столба. Кроме того, допустим, курение за полчаса до измерения артериального давления также может повысить показатели на 6–20 миллиметров ртутного столба, а измерение давления при полном мочевом пузыре — на 10–15 миллиметров ртутного столба.

Причинами гипотонии — пониженного артериального давления — могут быть, например, резкий подъем с кровати, когда вся кровь устремляется в ноги, плотный прием пищи, использование препаратов, снижающих артериальное давление, повышение температуры тела, обезвоживание.

— Также причинами низкого давления могут быть сердечная недостаточность и некоторые нарушения сердечного ритма. Кроме того, часто изначально низкое артериальное давление имеют молодые худенькие девушки, — добавили кардиолог.

Как понизить давление

Любую терапию должен назначать врач Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Чаще всего в экстренных ситуациях пациенты прибегают к лекарствам с действующим веществом «каптоприл» и «пропранолол». Но врачи предупреждают — прием подобных препаратов без назначения врача очень опасно.



— Не рекомендуется экстренно принимать какие-либо препараты для снижения давления без назначения врача. В случае плохого самочувствия необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, — советует Ирина Пермикина, врач-кардиолог.



Препараты для экстренного снижения артериального давления индивидуально может подобрать терапевт или кардиолог. Также консультацию могут дать при звонке в скорую помощь: подскажут, какие действия предпринимать в той или иной ситуации.



При каком давлении нужно вызывать скорую

Точно нужно набрать 103 при гипертоническом кризе. Самые частые признаки этого состояния: головная боль, головокружение, покраснение лица, шум в ушах, ухудшение зрения, озноб, отек лица, судороги, эмоциональное возбуждение, тошнота, рвота. А при развитии криза может быть и обильное мочеиспускание.

— Но симптомы могут появиться и при относительно невысоком артериальном давлении — менее 180/120 мм рт. ст. В таком случае также необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, поскольку без своевременной медицинской помощи криз может осложниться. Могут развиться острое нарушение мозгового кровообращения, острая гипертоническая энцефалопатия, расслаивающая аневризма аорты, острый коронарный синдром, острая сердечная недостаточность, — перечислила Полина Концедайло, врач-кардиолог.



В скорой также могут подсказать, как правильно действовать, чтобы облегчить симптомы.

Как понизить давление без лекарств

Если снять стресс, то давление должно прийти в норму Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В первую очередь нужно попробовать успокоиться. Ирина Пермикина, врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» советует отдохнуть в тихом и темном месте, согреть ноги, например, при помощи грелки, постараться уснуть. Также можно использовать специальные дыхательные практики.



Но если речь идет о стабильно повышенном артериальном давлении, то без обследований и консультации специалиста оставлять ситуацию на самотек опасно.

— Добиться снижения артериального давления без приема медикаментов можно только при артериальной гипертензии 1 степени (с максимальными значениями артериального давления не боле 159/99 мм рт.ст.) и при определенных условиях с помощью изменения образа жизни. Отказ от вредных привычек, снижение массы тела, полноценный сон, физическая активность могут помочь, — отметила Полина Концедайло, врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО».

При артериальной гипертензии выше первой степени без лекарств не обойтись. Нужно помнить, что это состояние может указывать на другие проблемы со здоровьем и быть симптомом другой болезни. Поэтому нужны обследования — терапия может потребовать не только гипотензивных препаратов, но и препаратов для лечения основного заболевания.

Какие анализы стоит сдать, если повышено давление

Врач будет проверять состояние сердечно-сосудистой системы и почек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Точный список анализов и обследований определяет лечащий врач. Полина Концедайло назвала наиболее часто назначаемые:



Общий анализ крови — проводится для оценки общего состояния здоровья;

Определение уровня глюкозы в крови — для диагностики сахарного диабета;

Определение показателей липидного профиля (триглицериды, холестерин общий, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин не-ЛПВП) — для выявления нарушений жирового обмена, оценки риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых осложнений;

Исследование АлАТ, АсАТ — для оценки состояния печени, в том числе для оценки безопасности приема некоторых препаратов;

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) — считается одним из лучших показателей для оценки функции почек. Артериальная гипертензия и заболевания почек тесно связаны между собой. Ухудшение работы почек может быть как причиной, так и следствием повышения артериального давления;

Натрий, калий, хлор — основные электролиты крови. Анализ позволяет провести дифференциальный диагноз с симптоматическими артериальными гипертензиями;

Мочевая кислота. Повышенный уровень выступает фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек, а также их прогрессирования.

Как снизить пульс

Ирина Пермикина, врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» объяснила, что в норме пульс прямо пропорционален артериальному давлению. Но есть ряд состояний, которые могут его повышать, даже если давление остается в норме.

— Пульс может повышаться, например, при нарушениях работы щитовидной железы, анемии, обезвоживании, нервном напряжении и нарушениях сердечного ритма, — перечислила врач. — Чтобы понять, как снижать пульс, необходимо обратиться на консультацию к врачу — в поликлинику или через онлайн-сервисы. Специалист поможет выявить причину повышения и даст соответствующие рекомендации по его нормализации.

Чаще всего люди пьют успокаивающие препараты, такие как пустырник, валерьянку, но врачи не советуют самостоятельно ничего принимать.

Важное о здоровье

Люди, которые следят за своим здоровьем и фигурой, часто ищут альтернативу обычному сахару. Часто его стараются заменить менее калорийными подсластителями. Но можно ли назвать их полезными? Об этом НГС поговорил с эндокринологом и нутрициологом.

Жара заставляет людей перемещаться поближе к воде, поэтому на пляжах в пекло сложно найти свободное местечко. Но домой после купания и солнечных ванн можно вернуться с целым букетом болезней — от вполне известных кишечных инфекций до паразитов и гепатита.