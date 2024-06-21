«Личинки внедряются в кожу и вызывают сыпь»: какие болезни можно подцепить на пляже и что делать с «зудом купальщика»

Главный совет — купаться только там, где воду проверил Роспотребнадзор и выдал соответствующее разрешение Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Жара заставляет людей перемещаться поближе к воде, поэтому на пляжах в пекло сложно найти свободное местечко. Но домой после купания и солнечных ванн можно вернуться с целым букетом болезней — от вполне известных кишечных инфекций до паразитов и гепатита. Разбираемся с врачами, чем опасны общественные пляжи в Новосибирске и окрестностях и как обезопасить себя во время летнего отдыха.

Какие болезни можно подцепить на общественном пляже

Опасность на пляже представляет как вода, так и сам песок. Но чаще всего инфекции люди получают именно через жидкость, так как это естественная среда обитания для многих патогенных организмов: бактерий, вирусов, паразитов.

— Проточная вода менее опасна, потому что микроорганизмы циркулируют быстрее и очень часто концентрация не достигает тех пороговых величин, которые могут служить источником заболеваемости. В этом плане стоячие водоемы более опасны, потому что микроорганизмы могут размножаться, и риски заражения выше, — предупредил Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».

Врачи перечислили множество заболеваний, которые можно легко подхватить на непроверенных пляжах и в озерах. Различные кишечные и кожные инфекции, паразиты, вирусный гепатит А, золотистый стафилококк, пиогенный стрептоккок, энтеровирусы, «зуд купальщика», отрубевидный лишай.

Заражение гепатитом

Если вода стоячая и теплая, а вы ее проглотили, то шансы подхватить гепатит А очень велики Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Через загрязненную воду можно получить гепатит А и гепатит Е. Последний в России встречается редко и основные случаи заболеваемости приходятся именно на гепатит А.



— Гепатит А проявляется такими симптомами: общее недомогание, тошнота, боли в мышцах и желтуха. Последнее — главный симптом, указывающий на непосредственное поражение печени вирусом, — объяснила Суна Исакова, врач-онколог, эксперт компании «СберЗдоровье».

Если вода стоячая и теплая и вы ее проглотили, то шансы подхватить гепатит А очень велики.

— От момента заражения до появления симптомов может пройти до 1,5 месяца, — подчеркнул Андрей Поздняков. — Гепатит А — достаточно неприятное заболевание, но обычно оно заканчивается полным выздоровлением.

Специфического лечения гепатита А нет — только облегчение симптомов.

Что за пятна на коже могут появиться после пляжа

Использовать полотенце на пляже — хорошая идея, риск подцепить что-то неприятное существенно снижается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие любители пляжного отдыха сталкиваются с неприятными пятнами, которые появляются и быстро распространяются по телу. Это отрубевидный лишай или его еще называют пляжным, хотя купание и большое количество ультрафиолета здесь выступают катализаторами начала заболевания.

— Благоприятной средой для возбудителя является теплая вода в различных водоемах. Отрубевидный лишай — это грибковое заболевание кожи, которое проявляется мелкими разноцветными — розовыми, коричневыми пятнами. Чаще они локализуются на спине, в области подмышек, плечах, шее. Так как возбудитель обладает способностью подавлять выработку меланина, то кожа в этой области практически не загорает и после пребывания на солнце эти участки выглядят светлее, чем остальные, — объяснила Суна Исакова.

Особой опасности для человека это заболевание не несет, но оно может вызывать зуд и, конечно, выглядит не эстетично. В качестве лечения врач может назначить противогрибковые препараты для местного применения или внутрь.

«Зуд купальщиков» — что это такое и как лечить

Церкариозом можно заболеть, купаясь в водоемах со стоячей водой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зудом купальщиков называют церкариоз — болезнь, которая возникает из-за церкарий. Это личинки плоских червей-сосальщиков, носителями которых являются моллюски. Подцепить их можно в водоемах со стоячей водой.

— Смертельной опасности для человека эта болезнь не несет. Личинки внедряются в кожу и вызывают сыпь с сильным кожным зудом. Заболевание может уйти и само, но иногда может потребоваться помощь медиков с местной обработкой, — объяснил Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь». — Не нужно купаться в водоемах, где большое количество водоплавающих птиц. Это индикатор, что здесь много моллюсков.

Суна Исакова, врач-онколог предупреждает, что из-за паразитов может развиться токсический дерматит — воспалительный процесс кожи. Уже на его фоне появится тошнота, рвота, повышенная температура тела, бессонница, головные боли. Именно поэтому стоит обратиться к врачу сразу, как почувствуете недомогание.

Серозный менингит

Энтеровирусы также в большом количестве могут быть в воде и попасть в организм купающегося человека даже при случайном заглатывании.



— Классическая картина острой энтеровирусной инфекции — это лихорадка, изменения в зеве по типу герпетической ангины, боли в суставах, сыпь, — перечислил Андрей Поздняков. — Но иногда они могут протекать по-другому. Может быть воспаление мягких мозговых оболочек, которое называется серозный менингит. Не самое приятное заболевание. К счастью, практически всегда заканчивается выздоровлением. Но, тем не менее, менингит есть менингит.

Опасность для женщин

Купаться в холодной воде не стоит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Купание на пляже, особенно в холодной воде, для женщин достаточно опасное развлечение, так как легко можно получить воспаление органов малого таза.



— Может быть воспаление придатков, яичников, слизистой матки. В последующем это может повлиять на репродуктивную сферу и стать препятствием для наступления беременности. Что касаемо инфекций, передающихся половым путем, то заразиться ими при купании на пляже невозможно, — отметила Алина Чаплоуцкая, руководитель службы амбулаторной гинекологии и акушерства клиники «Евромед», врач-акушер-гинеколог, специалист по эстетической и реконструктивной гинекологии.

Она добавила, что хламидии и трихомонады очень неустойчивы к внешней среде и заразиться ими в реке невозможно.

— Но если вы купаетесь в водоемах, которые не соответствуют нормативным стандартам, то можно инфицироваться кишечной палочкой и получить, например, неспецифический вагинит. У меня были пациентки, у которых после купания в подобных местах выявляли кишечную флору в интимной области. Причем концентрация этой кишечной флоры была просто колоссальная, и даже приходилось назначать антибактериальные препараты, — предупредила специалист.

Вагинит — инфекционно-воспалительное заболевание слизистой оболочки влагалища, вызванное нарушением нормальной флоры половых органов.





Как обезопасить себя на пляже

Самый главный совет — выбирайте места для купания, которые проверил Роспотребнадзор. Такие пляжи получают разрешение после взятия проб.

— Также следует стараться не глотать воду и не погружаться в нее с головой. Особую осторожность стоит соблюдать в жарких странах с низким уровнем соблюдения гигиены, — подчеркнула Суна Исакова, врач-онколог, эксперт компании «СберЗдоровье». — Важно помнить, что заразиться можно и в специально отведенных для купания местах — в группе высокого риска находятся люди с ослабленным иммунитетом: например, пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями.

Горячий песок, конечно, манит, но лучше всегда использовать коврики для лежания, а после контакта с водой и песком мыть руки. Обязательно пользуйтесь только своим личным полотенцем и шлепанцами.

Загораете и купаетесь на общественных пляжах? Да, лето, жара, всё отлично Только загораю, в местные водоемы — ни ногой Нет, только бассейн или море Я вообще не люблю лето Напишу ответ в комментариях

В Новосибирской области аномальная жара ожидается как минимум до 26 июня. Днем воздух может прогреваться до +36 градусов.

