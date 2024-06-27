На крайний случай: чем опасны популярные сахарозаменители и помогают ли они худеть — объясняют эксперты

Сейчас в магазинах и на маркетплейсах можно встретить много сахарозаменителей на любой кошелек. Но нужны ли они? Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Люди, которые следят за своим здоровьем и фигурой, часто ищут альтернативу обычному сахару. Привычный всем продукт достаточно калорийный, и потому может приводить к набору веса, если употреблять его в больших количествах. Поэтому часто его стараются заменить менее калорийными подсластителями. Но можно ли назвать их полезными? Об этом НГС поговорил с эндокринологом Натальей Мичуриной и нутрициологом Натальей Кониной. Рассказываем подробности.



«Это не волшебная таблетка!»

В первую очередь, сахарозаменители можно использовать при сахарном диабете любого типа. Также их рекомендуют людям с избыточным весом либо для того, чтобы не вызывать скачков уровня сахара в крови, либо для снижения общей калорийности пищи.



— Сахарозаменители в меньшей степени повышают уровень сахара в крови, чем чистая глюкоза. Искусственные вообще не повышают его уровень, — объяснила Наталья Мичурина, врач-эндокринолог, диетолог, терапевт клиники «Евромед», кандидат медицинских наук.



Врач отмечает, что при некоторых заболеваниях, например, при сахарном диабете, рекомендуется ограничить потребление сахара. В такой ситуации можно употреблять другие продукты со сладким вкусом, например, фрукты или сухофрукты.



— Я никогда не рекомендую сахарозаменители, потому что у них есть свои побочные проявления и противопоказания. Если пациент не может обойтись без сладкого, то это является определенной альтернативой или каким-то переходным вариантом, чтобы адаптироваться. Заболеваний, при которых мы будем рекомендовать сахарозаменители, нет. Это скорее способ пойти навстречу пациенту, — объяснила врач-эндокринолог.

Заменители продаются в виде порошков, таблеток и сиропов Источник: Дарья Селенская / Сеть городских порталов











Нутрициолог Наталья Конина также отмечает, что сахарозаменители стоит использовать в умеренных количествах, если у человека диагностировали сахарный диабет или есть риски его развития. Также вариант подойдет тем, кто хочет снизить вес и уменьшить общую калорийность.



— Очень важно помнить, что эти состояния — следствие нездорового образа жизни в целом. И важно не просто снизить количество сахара в рационе, а сбалансировать питание, чтобы снизить тягу к сладостям, и подключить физическую нагрузку. В 2023 году ВОЗ рекомендовала отказаться от использования непитательных подсластителей, включая аспартам, для контроля массы тела или снижения риска неинфекционных заболеваний, — говорит нутрициолог.



Среди примеров неприятных последствия от подсластителей Наталья Мичурина называет диспепсические проявления — боли в животе, вздутие, диарею. Долгое потребление некоторых заменителей сахара может негативно повлиять на печень и почки, особенно если речь идет о людях в возрасте. Также возможно увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний.



— На полках с продуктами для диабетиков часто продают джемы, пастилу, сладости с фруктозой. При длительном употреблении в достаточных количествах она может приводить к жировому гепатозу, — предупреждает Наталья Мичурина.

Сиропы топинамбура, агавы, фруктозы, которыми заменяют сахар, отличаются высокой калорийностью Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











От сахарозаменителей лучше отказаться беременным женщинам, детям и подросткам, пожилым людям. Это связано с тем, что влияние подсластителей на здоровье этих категорий людей достаточно не изучено. Одним из наиболее безопасных сахарозаменителей Наталья Мичурина называет растительную альтернативу — стевию.



— Важно усвоить в теме сахзамов, что это не волшебная таблетка! И тема сахарозаменителей не исследована достаточно. Существует множество споров. Поэтому лучше всего не заменять сахар сахарозаменителями, а работать в первую очередь со снижением тяги к сладостям. А это достаточная физическая нагрузка, сбалансированное питание и работа с психологом, если сладкое — способ заедать какие-то события, — подчеркивает Наталья Конина.



Виды подсластителей

Все заменители сахара можно разделить на две основные группы — натуральные и искусственные. Как объясняет Наталья Конина, меньше всего калорий в сахзамах из второй группы — аспартаме, сукралозе, сахарине и других. Есть и натуральные подсластители без калорий или с низкой пищевой ценностью — стевия, неогеспередин, эритрит.

Так выглядит растение стевия, из которого делают заменитель сахара Источник: Александра Бруня / NGS.RU











— Что касается большого количества калорий, то сюда можно отнести все подсластители на основе фруктозы: фруктозный сироп, сироп топинамбура, финиковый, агавы и прочие. Такие подсластители содержат примерно 250–300 калорий, — отметила нутрициолог.



Наталья Конина также рассказала о плюсах и минусах популярных сахарозаменителей. Читайте об этом в карточках.



1 Фруктоза Фруктоза — это натуральный сахарозаменитель. По сути, это вид сахара, который не повышает уровень глюкозы (поэтому его часто рекомендуют диабетикам). Но он перерабатывается в печени. И, хоть и не повышает сахар, при чрезмерном его употреблении может приводить к ожирению печени и метаболическому синдрому. Особенно характерно это именно для промышленной фруктозы, которую добавляют в сладости.











2 Аспартам Аспартам — искусственный сахарозаменитель. Плюсы — ноль калорий. Минусы — классифицируется как «возможный канцероген», повышающий риски развития онкологии. По данной теме много споров и нет точных доказательств.













3 Стевия Стевия — растение, из которого извлекается подсластитель стевиозид. Есть настороженность по поводу влияния на микробиом кишечника. При употреблении этого заменителя стоит обращать внимание на чистоту экстракта. Нельзя потреблять в пищу сырую стевию.











4 Эритрит Эритрит обладает почти нулевой калорийностью и гликемическим индексом. Не метаболизируется в организме и выводится в неизменном виде. При чрезмерном потреблении может вызывать расстройства стула. Недавно появились данные о возможном негативном влиянии на сердечно-сосудистую систему. Необходимы дальнейшие исследования.











5 Сорбитол Сорбитол часто используется при тюбажах (медицинская процедура для опорожнения желчного пузыря), а также как слабительный компонент в препаратах. Обладает желчегонным эффектом. При длительном и чрезмерном употреблении может вызвать кишечные расстройства, нарушать всасывание фруктозы.











6 Мальтодекстрин Мальтодекстрин — полисахарид, углевод, близкий по свойствам к глюкозе и крахмалу. Обладает достаточно высокой калорийностью и гликемическим индексом. У него нет принципиальных преимуществ по сравнению с обычным сахаром. Более того, противопоказан людям с непереносимостью глютена, если его изготовили из пшеничного крахмала.









