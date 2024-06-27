НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

южн.

 746мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,81
EUR 94,11

ТЕМА ДНЯ

В Новосибирске продают квартиру за 121 миллион

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Вынудили продать квартиру
Батл Сибири и Урала
Дачи затопило жидкой грязью
Все чек-апы за отпуск
Грязная Каменка
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
НГС в Telegram
Здоровье карточки На крайний случай: чем опасны популярные сахарозаменители и помогают ли они худеть — объясняют эксперты

На крайний случай: чем опасны популярные сахарозаменители и помогают ли они худеть — объясняют эксперты

Альтернатива сахару тоже может оказаться калорийной

45
Написать комментарий
Сейчас в магазинах и на маркетплейсах можно встретить много сахарозаменителей на любой кошелек. Но нужны ли они?

Люди, которые следят за своим здоровьем и фигурой, часто ищут альтернативу обычному сахару. Привычный всем продукт достаточно калорийный, и потому может приводить к набору веса, если употреблять его в больших количествах. Поэтому часто его стараются заменить менее калорийными подсластителями. Но можно ли назвать их полезными? Об этом НГС поговорил с эндокринологом Натальей Мичуриной и нутрициологом Натальей Кониной. Рассказываем подробности.

«Это не волшебная таблетка!»

В первую очередь, сахарозаменители можно использовать при сахарном диабете любого типа. Также их рекомендуют людям с избыточным весом либо для того, чтобы не вызывать скачков уровня сахара в крови, либо для снижения общей калорийности пищи.

— Сахарозаменители в меньшей степени повышают уровень сахара в крови, чем чистая глюкоза. Искусственные вообще не повышают его уровень, — объяснила Наталья Мичурина, врач-эндокринолог, диетолог, терапевт клиники «Евромед», кандидат медицинских наук.

Врач отмечает, что при некоторых заболеваниях, например, при сахарном диабете, рекомендуется ограничить потребление сахара. В такой ситуации можно употреблять другие продукты со сладким вкусом, например, фрукты или сухофрукты.

— Я никогда не рекомендую сахарозаменители, потому что у них есть свои побочные проявления и противопоказания. Если пациент не может обойтись без сладкого, то это является определенной альтернативой или каким-то переходным вариантом, чтобы адаптироваться. Заболеваний, при которых мы будем рекомендовать сахарозаменители, нет. Это скорее способ пойти навстречу пациенту, — объяснила врач-эндокринолог.

Заменители продаются в виде порошков, таблеток и сиропов

Нутрициолог Наталья Конина также отмечает, что сахарозаменители стоит использовать в умеренных количествах, если у человека диагностировали сахарный диабет или есть риски его развития. Также вариант подойдет тем, кто хочет снизить вес и уменьшить общую калорийность.

— Очень важно помнить, что эти состояния — следствие нездорового образа жизни в целом. И важно не просто снизить количество сахара в рационе, а сбалансировать питание, чтобы снизить тягу к сладостям, и подключить физическую нагрузку. В 2023 году ВОЗ рекомендовала отказаться от использования непитательных подсластителей, включая аспартам, для контроля массы тела или снижения риска неинфекционных заболеваний, — говорит нутрициолог.

Среди примеров неприятных последствия от подсластителей Наталья Мичурина называет диспепсические проявления — боли в животе, вздутие, диарею. Долгое потребление некоторых заменителей сахара может негативно повлиять на печень и почки, особенно если речь идет о людях в возрасте. Также возможно увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

— На полках с продуктами для диабетиков часто продают джемы, пастилу, сладости с фруктозой. При длительном употреблении в достаточных количествах она может приводить к жировому гепатозу, — предупреждает Наталья Мичурина.

Сиропы топинамбура, агавы, фруктозы, которыми заменяют сахар, отличаются высокой калорийностью

От сахарозаменителей лучше отказаться беременным женщинам, детям и подросткам, пожилым людям. Это связано с тем, что влияние подсластителей на здоровье этих категорий людей достаточно не изучено. Одним из наиболее безопасных сахарозаменителей Наталья Мичурина называет растительную альтернативу — стевию.

— Важно усвоить в теме сахзамов, что это не волшебная таблетка! И тема сахарозаменителей не исследована достаточно. Существует множество споров. Поэтому лучше всего не заменять сахар сахарозаменителями, а работать в первую очередь со снижением тяги к сладостям. А это достаточная физическая нагрузка, сбалансированное питание и работа с психологом, если сладкое — способ заедать какие-то события, — подчеркивает Наталья Конина.

Виды подсластителей

Все заменители сахара можно разделить на две основные группы — натуральные и искусственные. Как объясняет Наталья Конина, меньше всего калорий в сахзамах из второй группы — аспартаме, сукралозе, сахарине и других. Есть и натуральные подсластители без калорий или с низкой пищевой ценностью — стевия, неогеспередин, эритрит.

Так выглядит растение стевия, из которого делают заменитель сахара

— Что касается большого количества калорий, то сюда можно отнести все подсластители на основе фруктозы: фруктозный сироп, сироп топинамбура, финиковый, агавы и прочие. Такие подсластители содержат примерно 250–300 калорий, — отметила нутрициолог.

Наталья Конина также рассказала о плюсах и минусах популярных сахарозаменителей. Читайте об этом в карточках.

  1. Фруктоза
  2. Аспартам
  3. Стевия
  4. Эритрит
  5. Сорбитол
  6. Мальтодекстрин
1

Фруктоза

Фруктоза — это натуральный сахарозаменитель. По сути, это вид сахара, который не повышает уровень глюкозы (поэтому его часто рекомендуют диабетикам). Но он перерабатывается в печени. И, хоть и не повышает сахар, при чрезмерном его употреблении может приводить к ожирению печени и метаболическому синдрому. Особенно характерно это именно для промышленной фруктозы, которую добавляют в сладости.

2

Аспартам

Аспартам — искусственный сахарозаменитель. Плюсы — ноль калорий. Минусы — классифицируется как «возможный канцероген», повышающий риски развития онкологии. По данной теме много споров и нет точных доказательств.

3

Стевия

Стевия — растение, из которого извлекается подсластитель стевиозид. Есть настороженность по поводу влияния на микробиом кишечника. При употреблении этого заменителя стоит обращать внимание на чистоту экстракта. Нельзя потреблять в пищу сырую стевию.

4

Эритрит

Эритрит обладает почти нулевой калорийностью и гликемическим индексом. Не метаболизируется в организме и выводится в неизменном виде. При чрезмерном потреблении может вызывать расстройства стула. Недавно появились данные о возможном негативном влиянии на сердечно-сосудистую систему. Необходимы дальнейшие исследования.

5

Сорбитол

Сорбитол часто используется при тюбажах (медицинская процедура для опорожнения желчного пузыря), а также как слабительный компонент в препаратах. Обладает желчегонным эффектом. При длительном и чрезмерном употреблении может вызвать кишечные расстройства, нарушать всасывание фруктозы.

6

Мальтодекстрин

Мальтодекстрин — полисахарид, углевод, близкий по свойствам к глюкозе и крахмалу. Обладает достаточно высокой калорийностью и гликемическим индексом. У него нет принципиальных преимуществ по сравнению с обычным сахаром. Более того, противопоказан людям с непереносимостью глютена, если его изготовили из пшеничного крахмала.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Сахарозаменители Эндокринолог Нутрициолог Стевия Аспартам Сахар Фруктоза
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Vitaliy,  49

Сергей,  42

Котенок,  46

Natalya,  46

Olenka,  38

Константин,  33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление