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Здоровье Медликбез эксперт Лечение алкоголем и опасные роллы: новосибирский врач развеяла мифы об описторхозе

Лечение алкоголем и опасные роллы: новосибирский врач развеяла мифы об описторхозе

Заболевание могут подхватить любители рыбы даже из ресторанных блюд

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Речную рыбу нужно долго готовить, чтобы она была безопасна для здоровья

Новосибирская область входит в число регионов, где часто встречается описторхоз. Это паразитарное заболевание не всегда лего выявить, а лечение может быть довольно неприятным. Возможно, именно из-за распространенности и нежелания людей идти к врачам вокруг него появились мифы, которые могут путать пациентов. НГС поговорил с новосибирским гастроэнтерологом Еленой Моисеенко, чтобы выяснить, насколько они правдивы и при каких симптомах стоит обращаться к врачу.

Что такое описторхоз?

Описторхозом называют заболевание, вызванное плоским червем кошачья двуустка (Opisthorchis felineus). Конечным хозяином может быть человек или другое млекопитающее, которое питается рыбой. Паразиты встречаются в реках Сибири и других регионов, в том числе в Оби.

Как сообщают на сайте Роспотребнадзора, опосторхисы паразитируют во внутренних желчных ходах печени, иногда — в протоках поджелудочной железы.

Мифы об описторхозе

Об описторхозе есть ряд мифов и слухов, которые не всегда правдивы. Врач Елена Моисеенко объяснила, в какие из них верить нельзя.

Елена Моисеенко — врач-гастроэнтеролог высшей категории клиники «Евромед», кандидат медицинских наук.

Описторхисы погибают, если человек регулярно пьет алкоголь?

— Это не так. Место обитания описторхов — это протоки печени. Алкоголь не содержит вещества, которые обладают антипаразитарным эффектом. Кроме того, регулярное употребление алкоголя губительно для многих органов и систем.

Можно заразиться описторхозом от роллов и суши?

— А это — не миф. Если в состав входит дикая морская красная рыба, которая нерестится в пресноводных водоемах, то в ней действительно могут быть паразиты. Рыба может заразиться, если уходит на нерест в водоемы, скомпрометированные по описторхозу. Там обитают моллюски, которые являются промежуточным хозяином паразитов.

Можно ли заразиться во время купания или от другого человека?

— Это абсолютный миф. Описторхи должны пройти определенный цикл развития. Попасть в организм человека они могут только из зараженной рыбы, которая не прошла необходимую термическую обработку.

Описторхисы размножаются в организме человека?

— Нет. Они — гермафродиты, могут только откладывать яйца, которые с током желчи выводятся из организма. После этого попадают в почву, а затем — в водоемы. Там они проходят следующий этап в организме моллюсков, а затем через чешую попадают в мясо рыбы, которая является основным источником заражения человека описторхами.

Сколько именно паразиты могут жить в организме человека, точно неизвестно, но не менее десятков лет. Согласно некоторым источникам — на протяжении всей жизни зараженного человека.

Симптомы заболевания

Опасность описторхоза заключается в том, что он не всегда проявляется специфичными симптомами. В острой фазе могут возникать аллергические реакции: например, слезоточивость, проявления конъюнктивита, чихание, насморк, крапивница. Также для него характерна боль или дискомфорт в правом подреберье, слабость, повышенная утомляемость.

— В Западной Сибири и на Дальнем Востоке желательно всем пациентам с такими симптомами обследоваться на описторхоз, — говорит Елена Моисеенко. — При подозрении на описторхоз необходимо сдать кал методом обогащения или методом Parasep. Если в нем не обнаружено паразитов, то сделать дуоденальное зондирование. В Новосибирске во многих медицинских центрах процедуру проводят высококвалифицированные врачи, поэтому в наш город приезжают пациенты из других регионов для диагностики и эффективного лечения описторхоза.

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ПО ТЕМЕ
Описторхоз Рыба Роллы Суши Новосибирск Гастроэнтеролог Паразиты
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