Коварная куркума и бодрящий имбирь: эти специи есть у всех — одни помогают сохранить здоровье, другие опасны

Много пряностей часто добавляют в блюда восточной кухни Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Набор любимых приправ и специй есть дома почти у каждого. Некоторым пряностям приписывают полезные свойства — от антибактериального эффекта до сжигания жира и лечения болезней. Поэтому на маркетплейсах можно встретить множество БАДов на основе специй, которые есть на каждой кухне: чеснок, имбирь, куркума и другие. НГС поговорил с новосибирскими экспертами, чтобы выяснить, действительно ли популярные приправы могут помочь здоровью и фигуре.



«Не бывает плохих и хороших»

Называть определенные специи полезными или вредными нельзя. Они могут оказывать небольшое положительное влияние на здоровье, но некоторым стоит относиться к ним с осторожностью.



— Можно сказать, что все-таки нельзя ни приправы, ни специи использовать в качестве лечебных средств. Но, как и у всех пищевых продуктов, у них есть и положительные, и отрицательные свойства. Не бывает продуктов хороших или плохих. Все хороши, но одному человеку они могут навредить, а другому — принести пользу, — говорит Елена Обут, врач-терапевт, заведующая отделением терапии центра семейной медицины «Здравица».

Некоторые гурманы любят добавлять в еду все приправы, которые есть под рукой Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Если говорить не о лечебном действии, а о похудении, то и здесь рассчитывать на волшебный эффект не стоит. Сколько бы пряностей человек не добавлял в еду, без здорового образа жизни и дефицита калорий сбросить лишние килограммы не получится.



— Добавление любых компонентов в блюда, скорее всего, не приведет к желаемым эффектам, так как первопричина набора веса у большинства людей кроется в несбалансированном питании и снижении физической активности. Важно менять эти факторы. А добавление каких-то ингредиентов вряд ли уменьшит аппетит и поможет сжечь жировую массу, — объяснила новосибирский нутрициолог Наталья Конина.

«Агрессивные продукты»

Основные противопоказания для использования популярных приправ — аллергия, индивидуальная непереносимость, заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом сами специи не провоцируют их возникновение, но могут привести к неприятным симптомам у людей с проблемами ЖКТ. Поэтому стоит отказаться от пряностей людям с ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, один из симптомов которой — изжога), гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, заболеваниями толстого кишечника, неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона.



Черный и красный перец — пожалуй, самые популярные приправы после поваренной соли. Елена Обут объяснила, что обе специи стимулируют выработку пищеварительных ферментов, что помогает более быстрому расщеплению и перевариванию еды.



— Не все могут есть черный, а уж тем более красный перец, потому что это довольно агрессивные продукты. Они, в том числе, стимулируют выброс соляной кислоты в желудке. Если у человека есть эрозивно-язвенные дефекты, то соляная кислота начнет разъедать эту слизистую, что ухудшит состояние пациента, — объясняет врач-терапевт.

С перцем нужно быть особенно осторожными Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Также еда с перцем может спровоцировать выброс ферментов поджелудочной железы — у больных панкреатитом это может привести к обострению.



Еще одна популярная приправа — чеснок. Растение известно своими антибактериальными свойствами, и многие помнят, как в детстве родители делали им кулоны из капсул от «Киндер сюрпризов», внутрь которых нарезали чеснок. Считалось, что они должны помочь ребенку не заболеть. Эксперты подтверждают, что растение действительно обладает антибактериальными свойствами, но использовать его как лекарство, конечно, нет смысла. Зато можно чаще добавлять чеснок в еду в сезон простуд. На этот период пригодится также имбирь.



— Имбирь усиливает выработку пищеварительных ферментов. Но его основное преимущество — стимуляция иммунитета и тонизирующий эффект, он помогает стать немного бодрее, — отметила Елена Обут.



Врач подчеркивает, что у имбиря те же противопоказания, что и у перца. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно в обострении, употреблять его не стоит. У пациентов с панкреатитом имбирь может спровоцировать болевой синдром.

Напитки с имбирем рекомендуют пить в сезон простуд Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











— Жгучие приправы, такие как черный и красный перец, имбирь, чеснок являются природными антибиотиками и помогают организму бороться с патогенными микроорганизмами. Они также содержат антиоксиданты, которые снижают риски развития многих заболеваний, — добавила Наталья Конина.



Куркума — популярная специя, которую используют, для того чтобы придать блюду красивый желтый цвет и приятный аромат. Как отмечает Елена Обут, от куркумы стоит отказаться людям с низким давлением и желчекаменной болезнью, а также тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь. К плюсам приправы относится небольшое иммуностимулирующее действие, но ее нельзя использовать как замену противовирусным препаратам. Также куркума может незначительно замедлить синтез подкожно-жировой клетчатки, уменьшая отложение жировой ткани. Эффект, правда, минимален, к тому же куркума не поможет избавиться от тех килограммов, которые уже удалось накопить.

Если любители сладостей думают, что избавляют десерты от лишних калорий, когда добавляют туда корицу, то это не так Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В десерты и напитки часто добавляют корицу, обладающую приятным ароматом. С ней тоже можно встретить БАДы, которые якобы могут помочь похудеть.



— Корица обладает свойствами, улучшающими настроение, помогает нормализовать уровень сахара в крови. Также есть мнение, что корица способствует снижению аппетита, но это лишь небольшой дополнительный инструмент. Без изменений в питании снизить аппетит только с помощью корицы вряд ли получится, — говорит о пряности Наталья Конина.



Также нутрициолог уточнила, что при потреблении специй важно обращать внимание на самочувствие. Если человек замечает ухудшение от каких-либо пряностей, то лучше исключить их из рациона и проконсультироваться с врачом.



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