Лучше, чем кофе: популярный напиток стали заменять неожиданными продуктами — кому полезны корень одуванчика и чага

Цикорий — классический заменитель кофе Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Многим сложно начать и провести день без чашечки кофе (а то и нескольких), но иногда его употребление — не самая лучшая идея. Поэтому на рынке уже давно есть напитки, которые должны помочь кофеманам избавиться от зависимости. Цикорий или напиток из ржи известны многим, но в последнее время появляются и другие аналоги из более оригинальных продуктов. НГС поговорил с врачом-терапевтом, нутрициологом и диетологом о том, какие из заменителей кофе наиболее полезны, а к каким стоит отнестись с осторожностью.

Кофе: за и против

До сих пор можно услышать мнение о том, что кофе — вредный продукт. Но, как и во многих других случаях, все далеко не так однозначно. Хотя негативные последствия от его употребления все-таки могут быть.

— Кофеин — это стимулятор. Поэтому он противопоказан тем, у кого повышено артериальное давление, есть ишемическая болезнь сердца, стенокардия, тахикардия, — рассказала НГС Елена Обут, врач-терапевт, заведующая отделением терапии центра семейной медицины «Здравица».

Также, по словам врача, кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Поэтому тем, у кого диагностирован эрозивный гастрит, язвенная болезнь или гастрит в обострении, кофе пить нежелательно. Еще одна категория людей, которым стоит от него отказаться — беременные женщины.



— Кофе относительно противопоказан людям, которые страдают различного рода тревожными расстройствами, неврозами, бессонницей. У них напиток может спровоцировать неврозоподобные состояния. Он усиливает тахикардию, может усугубить беспокойство, тревогу и бессонницу, — объяснила терапевт.

Кофе сейчас можно купить на каждом шагу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











При этом, подчеркивает Елена Обут, кофе считается полезным продуктом для тех, у кого нет противопоказаний. Все зависит от дозы. Например, напиток немного снижает риск развития некоторых видов онкологии, особенно рака молочной железы. Кроме этого, в кофе содержатся антиоксиданты и, в небольшом количестве, витамины В2, В5, магний и калий.



Допустимой нормой употребления кофе считается 3–4 чашки напитка из молотого кофе в день. Из растворимого — не более 5 чашек.



Новосибирский врач-диетолог Виктория Порошкова отметила, что если у человека нет проблем с переносимостью кофе, то можно пить по несколько чашек в день:



— Есть люди, у которых хороший метаболизм кофеина — они могу пить кофе с утра до вечера без негативных проявлений. А есть те, кто выпивает одну-две кружки в течение дня, а если больше, то чувствует проблемы со сном или другие неприятные ощущения.

Напиток уже давно стал частью культуры Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Если у человека есть проблемы с усвоением кофеина, но он не может от него отказаться, то диетолог советует пить его в первой половине дня и в небольших количествах.

— Напиток подойдет для людей с синдромом раздраженного кишечника: как показали недавние исследования, люди, употреблявшие кофе ежедневно, намного реже страдали от этого синдрома, — говорит нутрициолог Наталья Конина. — Также кофе полезен тем, у кого есть риск развития диабета. Напиток обладает желчегонным эффектом, содержит такие полезные соединения, как полифенолы, антиоксиданты, витамины. Если в кофе добавить масло МСТ (от англ. medium-chain triglycerides — среднецепочечные триглицериды. — Прим.ред.), то получится прекрасный напиток для наших митохондрий — называется бронекофе.

Популярная альтернатива

Как правило, для напитков, которыми предлагают заменить кофе, используют корни каких-либо растений (одуванчик, топинамбур, цикорий), злаки (ячмень, овес, рожь) и грибы (например, чага). Реже производители делают напитки из орехов. Виктория Порошкова подчеркивает, что такие продукты следует пробовать в минимальном количестве, чтобы проверить свою индивидуальную реакцию, и ознакомиться с противопоказаниями. При индивидуальной непереносимости или аллергии пить такие напитки нельзя.

Один из самых популярных заменителей кофе — напиток из цикория, и в некоторых ситуациях он может быть полезен для организма.

— Цикорий благотворно влияет на состояние микробиома кишечника, содержит полезные микроэлементы, улучшает желчеотток. Следует употреблять с осторожностью при камнях в желчном пузыре и заболеваниях ЖКТ, — говорит Наталья Конина.

Кофейные напитки из ржи и ячменя, как правило, готовили в школах Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Виктория Порошкова обращает внимание на то, что напиток из цикория похож на заменители кофе из корней топинамбура. От обоих вариантов стоит отказаться людям, у которых есть проблемы с пищеварением и склонность к повышенному газообразованию — содержащийся в напитках инулин, как и другие и пребиотические волокна, может усиливать газообразование, особенно при избытке в рационе.



— Цикорий, пожалуй, самая удачная замена кофе: он никак не влияет на гипертонию и не повышает давление, зато у него есть тонизирующее действие. Цикорий содержит неплохое количество калия и витаминов группы В, то есть он даже нормализует работу нервной системы и обладает защитным действием для желудочно-кишечного тракта, — отметила Елена Обут.



Напиток из топинамбура считается источником таких элементов, как железо, кальций, кремний. Последний полезен для состояния волос, ногтей, костей. Также он может помогать поддержанию иммунитета.



Еще одна популярная альтернатива кофе — напитки из злаков. Одно время они были популярны в школах и детских летних лагерях.

— Напиток из ячменя, овса или ржи — источник витаминов группы А, В, Е, D, серы, калия, йода, цинка, кремния. Еще это один из источников бета-глюканов — это важные пребиотики, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. Но такие напитки нельзя употреблять при целиакии и сложностях с переносимостью глютена, — объяснила Виктория Порошкова.



Дорогой сорняк

На маркетплейсах можно встретить напиток из одуванчика, который тоже называют заменой кофе. Цены на него доходят до 1900 рублей за пачку в 200 грамм.



— Кофе из корней одуванчика содержит в своем составе витамин С, железо, витамин К, витамины группы В. Он обладает желчегонным эффектом, бодрит, хотя и не содержит кофеин. Такой напиток противопоказан детям, беременным, кормящим женщинам, людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, язва, гастрит, желчекаменная болезнь и панкреатит. В целом, хороший вариант для того, чтобы поддержать свой желудочно-кишечный тракт, усилить отток желчи, если это необходимо и безопасно, — объяснила Виктория Порошкова.



Наталья Конина также обратила внимание на то, что пить кофе из одуванчиков нельзя тем, у кого есть камни в желчном пузыре.



Ореховый кофе и чага

Для напитков на основе орехов могут использовать и ядра, и скорлупу. В продаже можно найти заменители кофе из кедрового или грецкого орехов. Такие напитки нельзя употреблять при аллергии на эти продукты.



— Кедровый кофе или кофе из грецкого ореха — источники полиненасыщенных жирных кислот, белков, аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, антиоксидантов, марганца, кальция, калия, магния, йода. Это способствует повышению иммунитета, а кофе из грецкого ореха — еще и снижению артериального давления. Так как в кедровом кофе используется скорлупа, то он облает пребиотическими свойствам, — объяснила Виктория Порошкова.

Напиток из кедрового ореха готовят вместе со скорлупой Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Наталья Конина отмечает, что при покупке кофе из орехов особенно важно обращать внимание на его состав: в таких продуктах может содержаться большое количество таких добавок, как подсластители, усилители вкуса или ароматизаторы.



Пожалуй, самый неожиданный вариант для замены кофе — напиток из гриба чаги.



— Чага обладает очень большим количеством полезных свойств. Улучшает уровень общего здоровья, детоксикации. Его можно применять как курсами, так и чередуя с другими напитками, — говорит Наталья Конина.



Виктория Порошкова подчеркивает, что его стоит с осторожностью использовать при аутоимунных заболеваниях и при нарушениях свертываемости крови. Несмотря на пользу и большое количество полезных веществ в составе, напиток из чаги нужно употреблять с особенной осторожностью.



В последнее время на рынке все чаще появляются новые виды привычных продуктов, которые кажутся необычными. Один из примеров — масло для жарки. Некоторые производители делают его из авокадо или рапса. Какие виды более полезны — разбирались вместе с экспертами.