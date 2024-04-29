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Здоровье проблема Чтобы не глотать трубку: почему возникает гастрит и как уберечь себя от неприятных симптомов — объясняют врачи

Чтобы не глотать трубку: почему возникает гастрит и как уберечь себя от неприятных симптомов — объясняют врачи

Обладатели вредных привычек — в зоне риска

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Острая и жареная еда может привести к неприятным последствиям

Про гастрит и его симптомы слышали многие. А кто-то, к сожалению, и почувствовал это заболевание на себе. В интернете можно найти много советов для тех, кто хочет уберечься от расстройства желудка и не доводить себя до необходимости делать ЭГДС. Корреспондент НГС поговорил с врачами и выяснил, что на самом деле приводит к гастриту и от каких блюд стоит отказаться, чтобы не вызывать обострения (что особенно актуально перед майскими праздниками). Подробности — в материале НГС.

Что такое гастрит

Как объяснила врач-гастроэнтеролог «Инвитро» Маргарита Амеличкина, гастрит — это различные воспаления слизистой оболочки желудка. В редких случаях отдельные виды гастрита в тяжелых стадиях могут повышать риск развития рака желудка. Но, как подчеркивает доктор, эти риски статистически незначимы. Поэтому наличие гастрита далеко не всегда приводит к возникновению онкологического заболевания.

В слизистой оболочке желудка почти отсутствуют болевые рецепторы, поэтому у воспаления в ее пределах практически нет симптомов. Они возникают, если повреждаются нервные окончания в более глубоком мышечном слое желудка. Тогда человек может испытывать боли в верхней части живота, ощущение тяжести и переполненности после приема пищи, частую отрыжку, тошноту, вздутие, изжогу и другие симптомы. В таком случае врач может заподозрить у пациента язву или диспепсию. Тогда пациента направляют на обследование, в результате которого, как правило, выявляется гастрит.

Заболевание диагностируют с помощью эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) — это метод обследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специальной трубки с камерой. Чтобы подтвердить диагноз, врач берет образцы слизистой оболочки. В лаборатории их изучают под микроскопом.

— Косвенно о состоянии слизистой оболочки желудка может рассказать анализ крови, который называется гастропанель. По нему можно судить о наличии возможного воспаления в слизистой оболочке желудка, то есть гастрита. Также можно получить представление о том, в каких отделах это воспаление происходит, а также снижено ли производство соляной кислоты клетками желудка и о наличии инфекции Хеликобактер пилори, — объяснила Маргарита Амеличкина.

Что можно есть?

Врач-гастроэнтеролог клиники «Евромед», кандидат медицинских наук Елена Моисеенко подчеркивает, что в первую очередь гастрит — инфекционное заболевание, потому что оно ассоциировано с бактериями Хеликобактер пилори. При их наличии желудок становится более чувствительным к раздражителям.

— К обострению гастрита может привести острая, жареная, очень пряная, кислая, соленая, непривычная для пациента еда, некоторые виды алкоголя. Что-то окрашенное. Сейчас в еде много ксенобиотиков — это вещества, которые дополняют продукты, например, красители, стабилизаторы, усилители вкуса. Они тоже могут спровоцировать гастрит. На раздражение желудка также влияет количество пищи, — объясняет врач.

Резкая смена рациона, голодание, некачественное прожевывание пищи, например, из-за отсутствия полного количества зубов, тоже могут вызывать симптомы гастрита. К обострению приводят и вредные привычки.

— Как и алкоголь, курение тоже может приводить к возникновению гастрита. Никотин стимулирует блуждающий нерв. Это стимулирует кислотообразование, что повреждает слизистую. В сигаретах есть и другие компоненты, кроме никотина, обладающие раздражающим действием. Поэтому когда человек бросает курить, он, конечно, значительно оздоравливается, — говорит Елена Моисеенко.

С солеными и кислыми блюдами нужно быть осторожнее

Еще один негативный фактор — это стресс. Как правило, из-за него люди переедают или употребляют в пищу то, что дает дополнительную нагрузку на органы пищеварения. Из-за этого возникают ответные реакции организма.

Маргарита Амеличкина отмечает, что весной и осенью симптомы могут становиться более выраженными. Как правило, обостряется не сам гастрит, а функциональная диспепсия (нарушение нормальной работы желудка).

Еще одна проблема, с которой можно столкнуться из-за неправильного питания, — диабет. К нему могут привести резкие скачки уровня сахара в крови. Их могут вызвать не только сладости, но и блюда, которые кажутся вполне безобидными. НГС составил их список.

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