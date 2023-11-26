Легко доведут вас до диабета: 8 безобидных продуктов, которые на самом деле вредны

О том, что шоколадки, десерты, булочки и прочие сладости повышают уровень сахара в крови, догадается любой, для этого специальных знаний не надо. Но сахарные скачки могут начаться и из-за вполне себе безобидных на первый взгляд и совсем не сладких продуктов. И они изо дня в день будут медленно, но верно приближать вас к диабету. А всё потому, что у них высокий гликемический индекс. Вместе с врачами мы решили разобраться, с какими именно продуктами стоит быть осторожнее, если вы не хотите наесть себе хроническое заболевание.
Что такое гликемический индекс
Для начала стоит вообще разобраться, что за фрукт этот гликемический индекс. А это показатель, по которому оценивается, насколько сильно в крови вырастет концентрация сахара после того, как вы съели тот или иной продукт. Шкала гликемических индексов строится относительно глюкозы — ее гликемический индекс равен 100. И чем он выше, тем быстрее поднимется уровень сахара в крови.
— Здоровому человеку нет необходимости скрупулезно контролировать гликемический индекс потребляемых продуктов, — говорит гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Достаточно придерживаться основных правил рационального питания и избегать переедания. Часто люди переедают из-за отсутствия регулярности в питании: пропускают завтрак, обедают на ходу между делами, к вечеру мысли о еде начинают доминировать над всеми остальными и человек наедается от души за весь день.
Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, гастроэнтеролог «Новой больницы».
Слишком часто продукты с высоким гликемическим индексом есть не стоит. В противном случае наш организм ждет такая череда событий: уровень сахара в крови подскочит, поджелудочная начнет пытаться его расщепить с помощью дополнительного инсулина, уровень сахара упадет, но запустится процесс накопления жиров. Если часто практиковать такие эксперименты над собой, результатом станет ожирение и сахарный диабет. И вот какие привычные и безобидные продукты могут к этому привести.
Белый рис
Хотя рис и кажется продуктом вполне себе диетическим и полезным, его гликемическому индексу могут позавидовать многие другие продукты: от 65 до 85 единиц на 100 граммов в зависимости от способа обработки.
Ну и не стоит забывать, что вся польза круп — в зерновой оболочке. Поэтому врачи советуют остановить выбор на нешлифованном рисе — басмати и диком буром. Их диетологи рекомендуют для похудения, к тому же каша из бурого риса регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность. Да и сильных качков сахара такой рис не провоцирует.
Картофель
Гликемический индекс картошки как таковой — всего лишь 30. Но это касается разве что сырого картофеля, а в таком виде мы его обычно не едим, чаще всего предпочитая готовить. И вот от того, каким образом мы эту картошку приготовим, и будет меняться ее гликемический индекс. Относительно безопасные вариации — запечь, сварить, приготовить пюре (в этих случаях гликемический индекс блюд будет колебаться от 80 до 85). Хуже придется любителям картошки жареной и приготовленной во фритюре.
— Жарка приводит к образованию продуктов окисления. Они негативно сказываются на уровне сахара в крови и повышают плохой холестерин, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — К тому же чем дольше жарите, тем больше появляется канцерогенов, а это уже влияет на желудок: гастрит и другие прелести болезней ЖКТ. Чтобы заработать себе эти заболевания и устроить проблемы с холестерином, достаточно съедать
Гликемический индекс картошки фри — все 97. Это практически в чистом виде глюкоза. И такая «диета» совершенно точно противопоказана людям, склонным к диабету, и тем, что хочет сбросить лишние килограммы.
Хлеб
Главные претензии к хлебу у диетологов возникают из-за муки мягких сортов, из которой его готовят. Она быстро превращается в глюкозу, соответственно, гликемический индекс у хлеба получается о-го-го — этот показатель может достигать 95 единиц, что выше, даже чем у жареных пирожков.
— Хлеб из пшеничной муки вреднее, чем из цельнозерновой. Особенно для диабетиков, — говорит кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова. — Всё потому, что зерно, выращенное для переработки, шлифуется и при этом теряет практически всю пользу. Далее муку дополнительно выбеливают и обогащают искусственно. Так что готовый продукт из муки высшего сорта пользы практически не несет.
Светлана Горяйнова — врач-терапевт, нутрициолог,
Если часто есть белый хлеб из муки высшего сорта, можно довольно быстро повысить уровень сахара в крови. Он также приведет к накоплению жира в печени и набору веса и легко спровоцирует гиперинсулинемию, которая без должной терапии легко может перерасти в диабет. Симптомы гиперинсулинемии: постоянное желание сладкого, острое чувство голода, снижение концентрации внимания, увеличение веса, повышенная тревожность, панические состояния, хроническая усталость.
Свекла
Несмотря на невысокую калорийность, свекла содержит много сахара и обладает достаточно высоким гликемическим индексом — 65 единиц. Так что при сахарном диабете употребление свеклы следует ограничить. Тем, кто придерживается диеты для контроля веса, тоже стоит учитывать эти факторы.
Кроме того, с осторожностью употреблять свеклу рекомендуется при болезнях ЖКТ. Из-за слабительного эффекта, которым обладает свекла, она противопоказана людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к диарее.
Наконец, умеренность стоит проявлять при гипотонии — хроническом пониженном артериальном давлении. Слишком большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения давления.
— Свекла, несмотря на много положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови), может нанести вред организму, — подытоживает диетолог Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Соки
Врачи не устают напоминать, что лучшим источником жидкости и для детей, и для взрослых остается вода. Но что она по сравнении с соками, чьи яркие упаковки так и привлекают внимание покупателей? Но когда в следующий раз ваши руки потянутся за пакетом сока, припомните, что вместе с ним вы приобретаете приличную порцию сахара.
— Пакетированные соки содержат большое количество сахара, имеют высокий гликемический индекс, — говорит Ирина Бородина. — Кроме того, они повышают аппетит, а их сладкий вкус может привести к формированию неправильных вкусовых пристрастий.
В Роспотребнадзоре отмечают, что самые полезные соковые продукты — это свежевыжатые соки, сделанные дома или в ресторане. В них сохраняются витамины, которые были в «исходниках». Но даже они не так полезны, как цельные овощи и фрукты — из-за обилия простых углеводов и низкого содержания клетчатки.
Сухофрукты
Можно было бы предположить, что в сухофруктах столько же пользы, сколько и в обычных фруктах, но не тут-то было. В них нет воды и меньше клетчатки, они считаются концентрированными сахарами, и в день, если вы следите за фигурой, лучше не есть больше пары горсток сухофруктов — пяти штук той же кураги или чернослива будет вполне достаточно, чтобы безвредно утолить сладкие страсти.
У сухофруктов высокий гликемический индекс, а на каждые 100 граммов приходится примерно 300 килокалорий.
В то же время сухофрукты — источник пектина (стабилизирует обмен веществ, снижает содержание холестерина, улучшает периферическое кровообращение и перистальтику кишечника), клетчатки и антиоксидантов.
Ну и не путайте сухофрукты с цукатами — витаминов и полезных веществ в этих засахаренных кусочках вы вряд ли найдете.
Кукурузная каша
Кукурузная каша — самый страшный сон для диабетиков (если это сон про каши в целом). В ней много глюкозы, что и уровень сахара в крови повышает, и на фигуре скажется. Ну а ее гликемический индекс на высоте — от 70 до 80.
Кроме того, если есть кукурузную кашу каждый день, усилится перистальтика кишечника, могут возникать боли. Поэтому пациентам с обострениями заболеваний двенадцатиперстной кишки или язвы от кукурузной каши лучше отказаться. В довесок кукурузная каша — продукт аллергенный.
С другой стороны, в кукурузной каше много витаминов, пищевых волокон и микроэлементов, которые помогают нам сохранять здоровье.
— Кукурузная каша помогает бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени, — говорит Галина Барташевич. — Никотиновая кислота в ее составе понижает уровень холестерина. Кроме того, кукуруза помогает улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени.
Попкорн
По сути, попкорн — это та же кукуруза. Его и готовят-то из созревших зерен. Если вы будете делать попкорн дома, то вряд ли станете добавлять в него химикаты, поэтому и все полезные свойства будут идентичны тем, что были у кукурузы.
По данным Современной научно-технологической академии, попадая в организм человека, кукурузные волокна действуют как щетка, очищая ЖКТ. Также попкорн насыщает органы витаминами категории В и клетчаткой, помогает бороться с ожирением. Правда, здесь всё не так однозначно, потому что многое зависит от того, как этот самый попкорн приготовили. Лучше, конечно, готовить его дома и с минимумом добавок. А вот если брать попкорн «на стороне» (в магазине или кинотеатре), да еще и сладкий, в литрах сиропа — в этом случае гликемический индекс попкорна будет неумолимо стремиться к красивой круглой цифре 100. У соленого попкорна этот показатель будет немного ниже. Но соленым продуктам и других проблем хватает.