Легко доведут вас до диабета: 8 безобидных продуктов, которые на самом деле вредны

Картофель

Гликемический индекс картошки как таковой — всего лишь 30. Но это касается разве что сырого картофеля, а в таком виде мы его обычно не едим, чаще всего предпочитая готовить. И вот от того, каким образом мы эту картошку приготовим, и будет меняться ее гликемический индекс. Относительно безопасные вариации — запечь, сварить, приготовить пюре (в этих случаях гликемический индекс блюд будет колебаться от 80 до 85). Хуже придется любителям картошки жареной и приготовленной во фритюре.