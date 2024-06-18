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Здоровье «Смертелен в 5–10% случаев»: почему россияне массово попали в больницы после заказа салата и при чем здесь ботокс

«Смертелен в 5–10% случаев»: почему россияне массово попали в больницы после заказа салата и при чем здесь ботокс

Ботулотоксины опасны для человека — при тяжелом отравлении можно провести в больнице несколько месяцев

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Чтобы поставить точный диагноз в лаборатории должны найти бактерию в жидкостях и выделениях пациента или в еде, которую он съел

У десятков жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода, попавших в реанимацию диагностировали ботулизм после употребления «Салата Лобио» от производителя «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Всемирная организация здравоохранения в прошлом году подготовила подробный отчет и разбор проблемы распространения и опасности этого заболевания. Мы изучили документ на официальном сайте. Болезнь очень опасна, но ее можно легко избежать, если следовать всего нескольким принципам. Разбираемся, какие симптомы у отравления и каким должно быть его лечение.

Что такое ботулизм

Пищевой ботулизм — тяжелая, но достаточно редкая болезнь, которая возникает из-за поражения организма ботулотоксинами. Бактерии образуются в еде и не передаются от человека к человеку, поэтому чтобы заразиться нужно употребить отравленный ими продукт.

— Споры, вырабатываемые Clostridium botulinum устойчивы к высоким температурам и широко распространенные в окружающей среде. При отсутствии кислорода эти споры прорастают, развиваются и начинают выделять токсины, — объяснили в ВОЗ.

Основная причина заражения людей — употребление продуктов, которые прошли ненадлежащую обработку и неправильно хранились. При этом бактерии не могут развиваться в кислых продуктах. Если говорить проще, то еда должна быть плотно закрыта достаточно продолжительное время или неправильно законсервирована.

Среди консервированных продуктов, где чаще всего находят ботулотоксины: зеленая фасоль, шпинат, грибы, свекла, тунец. Также бактерии охотно размножаются в соленой и копченой рыбе, ветчине и сосисках. Токсины можно разрушить при кипячении в течении более пяти минут, но при этом сами бактерии устойчивы к высоким температурам.

Симптомы ботулизма

Ботулотоксины бьют по нервной системе. Симптомы начинают появляться минимум через 4 часа, и в основном развиваются в течение 12–36 часов.

  • Ранние симптомы — сильная утомляемость, слабость и головокружение

  • Затуманенной зрение, сухость во рту

  • Рвота, диарея, запор и вздутие живота

  • По мере прогрессирования болезни — слабость в шее и руках

  • Поздние симптомы — поражение дыхательных мышц и мышц нижней части тела

При этом температура у зараженного не повышается.

— Показатели заболеваемости ботулизмом низкие, но показатели смертности высокие в случае, если не будет быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно предоставлено лечение (введение на ранних стадиях антитоксина и интенсивная искусственная вентиляция легких). Болезнь может заканчиваться смертельным исходом в 5–10% случаев, — предупреждают в ВОЗ.

При чем здесь ботокс

Для производства ботокса как раз и используют Clostridium botulinum. Препарат применяют в медицине и косметологии. Обычно это очищенный и сильно разбавленный ботулинический нейротоксин типа А. Всего есть семь видов форм ботулотоксина, четыре из которых могут вызывать отравление у человека.

Как лечат ботулизм

По данным ВОЗ, ботулизм часто принимают за инсульт, синдром Гийена-Барре или тяжелую миастению. Чтобы поставить точный диагноз в лаборатории должны найти бактерию в жидкостях и выделениях пациента или в еде, которую он съел.

— После постановки клинического диагноза необходимо как можно скорее ввести антитоксин. Раннее введение антитоксина эффективно снижает показатели смертности. В случае тяжелого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев, — добавили в ВОЗ.

Антибиотики при пищевом ботулизме не применяют.

Как не заразиться ботулизмом

Профилактика в случае с ботулизмом достаточно простая — нужно соблюдать все правила при готовке и консервировании. Строго следить за гигиеной и не хранить продукты без кислорода долгое время.

Также низкие температуры, соль или кислота не дают бактериям активно размножаться.

ВОЗ предлагает следовать пяти главным принципам, которые помогут избежать не только ботулизма, но и других болезней:

  • соблюдайте чистоту;

  • отделяйте сырое от готового;

  • проводите тщательную тепловую обработку;

  • храните продукты при безопасной температуре;

  • используйте чистую воду и чистое пищевое сырье.

Сколько человек пострадали

Больше всего сейчас отравившихся в Москве. MSK1.RU сообщает, что симптомы инфекции были выявлены у 121 человека. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. Угрозы их жизни нет.

В Нижнем Новгороде отравились четыре человека, сообщает NN.RU со ссылкой на Роспотребнадзор. Пострадавшие тоже съели «Салат Лобио» от производителя «Локалкитчен». Эту еду нижегородцы заказали через сервис доставки «Самокат».

В Казани пострадали шесть человек, сообщает Роспотребнадзор по Республике Татарстан. Все они находятся в инфекционной больнице.

Во всех трех городах идет эпидемиологическое расследование, а оборот продукции приостановили.

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Ботулизм Отравление ВОЗ Еда
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