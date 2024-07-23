На Новосибирск обрушится магнитная буря — как она скажется на метеозависимых людях

Буря продлится несколько часов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 24 июля ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.



Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся в 06:00 и продлятся до 15:00. Буря достигнет уровня G2, то есть она считается средней.

Буря достигнет уровня G2 Источник: Xras.ru











Как объясняла заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, магнитная буря может влиять на человека, риски имеются для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, изменения в магнитосфере могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями и других.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — сообщала Елена Обут.



Магнитные бури могут сопровождать полярные сияния. В 2024 году жители Новосибирской области несколько раз наблюдали полярные сияния, их могли заметить в марте и мае.

