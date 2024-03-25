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Наука Полярное сияние наблюдали этой ночью в небе над Новосибирском — впечатляющие кадры

Полярное сияние наблюдали этой ночью в небе над Новосибирском — впечатляющие кадры

Сияние вызвано магнитной бурей

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Буря достигала уровня G4

Жители Новосибирска в ночь на 25 марта могли наблюдать в небе над городом полярное сияние. По данным специалистов, оно произошло из-за сильной магнитной бури, которая обрушилась на Землю.

— Была зарегистрирована геомагнитная буря уровня G4, то есть очень сильная. Это произошло в 1:00 по местному времени, — пояснили AstroAlert | Наблюдательная астрономия.

На регион надвигается еще одна магнитная буря

Отметим, что 26 марта Новосибирск накроет магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается две вспышки. Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся с 04:00 и продлятся до 07:00. Вторая волна начнется в 10:00 и закончится в 13:00.

ПО ТЕМЕ
Полярное сияние Магнитная буря Новосибирск
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