Полярное сияние наблюдали этой ночью в небе над Новосибирском — впечатляющие кадры

Жители Новосибирска в ночь на 25 марта могли наблюдать в небе над городом полярное сияние. По данным специалистов, оно произошло из-за сильной магнитной бури, которая обрушилась на Землю.
— Была зарегистрирована геомагнитная буря уровня G4, то есть очень сильная. Это произошло в 1:00 по местному времени, — пояснили AstroAlert | Наблюдательная астрономия.
Отметим, что 26 марта Новосибирск накроет магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается две вспышки. Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся с 04:00 и продлятся до 07:00. Вторая волна начнется в 10:00 и закончится в 13:00.