Секс закончился кошмаром: 61-летняя женщина ослепла после занятий любовью

Сердечные страсти не всем идут на пользу Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Вы наверняка знаете, что незащищенный секс — довольно опасная для здоровья штука. Однако иногда интим может привести к совсем неожиданным последствиям.



Так произошло в истории 61-летней жительницы Южной Дакоты. Как выяснили врачи, после занятий любовью дама столкнулась с коитальной цефалгией — мучительной формой мигрени. Однако на этом неприятности пациентки не закончились. Подробности — в материале «Доктора Питера».



Боль, которую не унять таблетками

Началось все с того, что после секса у женщины очень сильно разболелась голова. Сначала она пыталась поправить ситуацию с помощью лекарств, однако со временем всё становилось только хуже. Не помогли даже таблетки аспирина.



Кроме того, через некоторое время появился еще один новый симптом — потеря зрения. После этого женщина решила обратиться за помощью к врачам.



Первоначально медики предполагали, что все дело в «сексуальной головной боли» — так называют мигрень, которая появляется после полового акта. Судя по всему, голова после секса может начать болеть по тем же причинам, что и после активных тренировок, — из-за резко подскочившего давления.



Считается, что расширение кровеносных сосудов напрягает мышцы головы, шеи и плеч, вызывая сильный дискомфорт.



Обычно такая головная боль не приводит к каким-то серьезным последствиям. Однако у тех, кто и так имеет определенные проблемы с сердечно-сосудистой системой, дело может дойти до кровоизлияния в мозг.



В случае пожилой американки именно так и произошло. Врачи в Южной Дакоте провели сканирование мозга пациентки и обнаружили большую массу крови, сдавливающую ее затылочную долю — область мозга, отвечающую за зрение.



Медики пришли к выводу: пациентка перенесла геморрагический инсульт.



Кто в группе риска

Как отмечает доктор Хазеф Маххамад Аммар Абдула, такие кровоизлияния достаточно часто диагностируют у людей с больным сердцем. Приблизительно один из 12 пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи с кровоизлиянием в мозг, признаются: они занимались сексом, когда возникла сильная боль.



Как понять, что речь идет именно о коитальной цефалгии? Для этого диагноза необходимо минимум дважды испытать мучительную головную боль во время сексуальной активности. Причем боль длилась не менее 24 часов и не была связана с другими состояниями, пишет издание Daily Mail.



Если вы заметили у себя признаки коитальной цефалгии, обратитесь к своему терапевту, особенно если у вас и так есть проблемы с сердцем или сосудами. В особенно тяжелых случаях единственным способом обезопасить себя сможет стать только полное воздержание.



Между тем некоторые утверждают, что чем чаще заниматься сексом в любом возрасте, тем полезнее для здоровья. Что про это говорят врачи?



Нормативов нет

Как отмечает врач Алексей Водовозов, нет никаких конкретных нормативов или показателей, предписывающих, сколько именно раз в неделю человек должен заниматься сексом. Люди в этом вопросе очень разные. И это совсем не означает, что любители интима обязательно более здоровые люди.



Ученые не раз пытались исследовать этот вопрос. Авторы работы, опубликованной в издании Archives of Sexual Behavior, изучали сексуальные привычки и поведение более 26 тысяч человек в период с 1989 по 2014 год.



Выяснилось, что среднестатистический человек занимается любовью 54 раза в год — это приблизительно раз в неделю. Вопреки стереотипам, брак на этот параметр не сильно влиял: в среднем супружеские пары занимались сексом 51 раз в год.



А вот возраст действительно довольно сильно сказывался на либидо. 20-летние рассказывали ученым, что вступали в интимные отношения примерно 80 раз в год, 60-летние сообщали, что за последние 12 месяцев занимались сексом всего 20 раз.



В вопросах секса качество явно играет более важную роль, чем место и частота. Так что далеко не факт, что секс «для здоровья» действительно принесет вам пользу и благоприятно будет воздействовать на ваше состояние.

