«Как я всхуднула круто»: Виктория Боня похудела на 5 кг за 5 дней на жёстком детоксе — что о нём думает врач

В Сети обсуждают детокс-программу Виктории Бони — телеведущая худеет к лету в режиме онлайн Источник: Telegram-канал Виктория Боня











Любимица публики и частая героиня мемов Виктория Боня в очередной раз дала поклонникам повод для обсуждения, а то и для порции шуток. Бывшая участница «Дома-2» заявила, что садится не детокс-диету и намерена похудеть за 5 дней на 5 кило. О своем решении Виктория рассказала в видеообращении подписчикам в Telegram-канале и продемонстрировала фигуру во всех ракурсах. После телеведущая начала похудение в режиме онлайн. Мы тоже решили последить за стараниями Виктории Бони и попросили врача прокомментировать экстремальную методику — рассказываем подробности.



— Девочки, я решила худеть. Я вот смотрю на девчонок, и мне так нравятся сейчас девочки. Я вот всегда была тоненькая и худенькая, а сейчас я на себя смотрю, у меня ноги — вон! Что это такое? — задается вопросом Боня и оттягивает кожу на бедрах. — Такие ноги стали. Короче, решила худеть к лету. Кто со мной?

Виктория Боня призвала подписчиц худеть вместе с ней Источник: Telegram-канал Виктория Боня











Под публикацией блогерки написали 427 комментариев: мнения разделились — часть поддержала намерения Виктории Бони, другая же не постеснялась писать оскорбления и разнесла в щепки внешность ведущей. Впрочем, Викторию это не смутило — она никогда не стеснялась появляться перед подписчиками «в домашнем»: без косметики, в пижаме, не заботясь о ракурсах.



— Таким кабанчиком я еще не была никогда, — сообщила она у себя в соцсетях.

Программа пятидневного детокса состояла из одних только напитков — поесть можно лишь на пятый день. Боня рассказала, что будет пить желчегонную настойку на травах, а также чай с шиповником и имбирем. В течение дня можно съесть ложку мёда, добавить лимон. Похудение Виктория начала с веса в 59 кг при росте 170 см.

Виктория всегда тщательно следила за внешностью, на таком детоксе она сидит с 22-х лет Источник: Telegram-канал Виктория Боня











Подписчики активно следили за процессом, высказывали мнения: уместно ли так себя ограничивать, какой вред здоровью может нанести столь скудный рацион, многие интересовались самочувствием телеведущей. Известно, что Виктория Боня придерживается такого детокса уже много лет — у нее есть консультанты и помощники.



Первый день, по мнению худеющей, самый тяжелый: необходимо пить много жидкости, отвар из овса, принимать сорбенты и магнезию. После такого рациона Виктория почувствовала себя плохо и поделилась своим состоянием с подписчиками — весь день спала и страдала от головной боли. Второй день дался ей легче.

— Сегодня будет маленький тюбаж (процедура, стимулирующая выведение желчи. — Прим. ред.), а завтра будет большой тюбаж. Вот завтра будет уже –3 кг, — пообещала на второй день программы Виктория Боня и показала видео, где ей дают инструкцию о том, как правильно выполнять процедуру.



На третий день худеющая отчиталась о своем самочувствии: говорит, давно не чувствовала такой прилив сил — встает по утрам легко, поет и танцует. За три дня Виктория Боня сбросила 3 кг. Четвертый день она посвятила прессотерапии, которая с ее слов «круто запускает лимфу». В расписание внесены также водные процедуры, но что именно нужно делать — она не рассказала.

Виктория Боня сбросила 4,5 кг за 4 дня и довольна результатом Источник: Telegram-канал Виктория Боня











На пятый день модель и блогер поделилась фотографиями и впечатлениями.



— Я в шоке, как я всхуднула круто! Даже лицо похудело, и мне нравится, — подвела итог Виктория Боня, довольная результатом: за 4 дня она похудела на 4,5 кг. — Новая я и моя новая фигура.

С лица Виктории действительно ушла отечность, стали заметны скулы. Подписчики же перемен не заметили: многие уверены, что ушедшие килограммы также быстро вернутся обратно.



Что говорит врач

— Здоровое похудение — это максимум на 5 килограммов в месяц, в зависимости от изначального веса. Это единственный путь похудеть без вреда для здоровья. Жесткие диеты приводят к большим дефицитам по витаминам и минералам. Все токсины, которые долго хранились в жировой ткани, попадают в кровь, печень испытывает огромную нагрузку. Такое похудение никак не решает причин набора веса, ведь лишний вес — это уже следствие. После жестких диет всегда идет срыв, чувство вины, и легко набрать еще больше лишних килограммов, — объясняет нутрициолог Валерия Гладышева.



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