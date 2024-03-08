Операция на груди Семенович и импланты корейцев для Бони: кто из звезд лег под нож и как изменилась их внешность

Пластический хирург напомнила, что селебрити часто находятся под светом софитов, поэтому видны все их недостатки. По этой причине они выбирают те операции, которые аккуратно скрывают несовершенства, но при этом выглядят абсолютно натурально.



— Если мы говорим про операции на лице, то это в первую очередь эндоскопические методики, которые позволяют добиться идеальных результатов и подтяжки лица без разрезов. Такая операция подойдет не всем. Если есть заметное опущение кожи, то без разрезов, к сожалению, не обойтись, — сказала София Казарян. — Мы делаем небольшие доступы на том участке, где планируется операция. Далее заводим видеокамеру и из маленьких разрезов работаем с интересующим участком. Доступы — не больше 1,5 см .