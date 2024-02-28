Возлюбленный Виктории Бони, который учился в Новосибирске, не дает блогерше деньги — он рассказал об этом на шоу Басты

Возлюбленный бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Бони рассказал на шоу Басты, что не дает блогерше деньги. Мужчина уверен, что отношения строят на другом.
Вчера, 27 февраля вышел выпуск шоу «Вопрос ребром» на YouTube из ресторана Басты в Дубае, приглашенным гостем стала 44-летняя Виктория Боня. Один из желающих задал вопрос женщине о том, каким должен быть мужчина, чтобы завоевать ее. В том числе, зрителя интересовало сколько возлюбленный Бони должен зарабатывать и давать денег в месяц.
Блогер тут же передала микрофон своему молодому человеку Руслану Гасанову. Мужчина ответил, что в отношениях деньги не должны быть главным элементом. Он уверен, что зарабатывать необходимо, но любовь строится на другом.
— Женщине нужно давать столько, сколько желает сердце мужчины, не больше, не меньше. Я немного зарабатываю, я простой человек, стараюсь, творю, пытаюсь что-то делать, у меня нет миллиардов. Наши отношения не строятся на финансовой почве, — объяснил Руслан.
Виктория говорит, что ей обидно из-за стереотипа о том, что ее содержат мужчины. По ее словам, это не так, и сам Руслан не дает ей деньги. Это же подтвердил и возлюбленный блогерши. Также бывшая участница телепроекта «Дом-2» объяснила, что пара встречается уже 3 года.
Раньше Виктория Бони скрывала своего возлюбленного, осенью она опубликовала в социальных сетях фотографию мужчины со спины, с которым отдыхала на Мальдивах. Журналисты выяснили, что это Руслан Гасанов, ему 31 год. Мужчина родом из Якутии, но долгое время жил в Новосибирске и учился в НГУЭУ. Как удалось установить НГС, имя и фамилия тезки Руслана числятся в газете НГУЭУ, в 2010 году он мог быть первокурсником. Руслан участвовал в конкурсе авторской песни.
Судя по социальным сетям мужчины, он часто находится в Дубае и отдыхает по всему миру от Индонезии до Парижа. Если верить его профилю, то Руслан — владелец лаунж-бара SKY5 Dubai, который расположен на 40-м этаже.
Журналисты Super уверяют, что мужчина был женат, он сыграл свадьбу в 2018 году. Весной прошлого года супруги вместе отдыхали на Бали. Наши коллеги из Woman.ru пообщались с Русланом, он рассказал, что родился, чтобы любить Викторию.
Недавно актера из Новосибирска Никиту Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце — бывшей женой Павла Прилучного. Агата и Никита вместе снялись в семейном кино «Я — медведь». Поклонники артистов заметили, что после съемок фильма Никита стал появляться в соцсетях Агаты, которая поддержала его, заявив, что в скандальных интервью Кологривый говорит четко и по делу.