Возлюбленный Виктории Бони, который учился в Новосибирске, не дает блогерше деньги — он рассказал об этом на шоу Басты

— Женщине нужно давать столько, сколько желает сердце мужчины, не больше, не меньше. Я немного зарабатываю, я простой человек, стараюсь, творю, пытаюсь что-то делать, у меня нет миллиардов. Наши отношения не строятся на финансовой почве, — объяснил Руслан.

Виктория говорит, что ей обидно из-за стереотипа о том, что ее содержат мужчины. По ее словам, это не так, и сам Руслан не дает ей деньги. Это же подтвердил и возлюбленный блогерши. Также бывшая участница телепроекта «Дом-2» объяснила, что пара встречается уже 3 года.