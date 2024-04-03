«Человек не знает, что может этим управлять»: новосибирские ученые придумали, как лечить депрессию и СДВГ силой мысли

— Задача врачей, инструкторов — научить человека обращаться к своему ресурсу, как в спокойной жизни, когда ничего ему не грозит, так и в случае опасности, когда ему нужно срочно мобилизовать какой-то навык и использовать для того, чтобы этот навык стал его постоянным атрибутом, — говорит академик Штарк.



Если сначала ученые отслеживали различные показатели организма при помощи датчиков и электроэнцефалографов, теперь пациентов исследуют прямо в трубе томографа — буквально на экране отслеживая, как ведет себя мозг в том или ином состоянии.



Сегодня три основных направления, в которых ведутся новосибирские исследования (иногда — с зарубежными коллегами) — лечение депрессий, работа с зависимостями от психоактивных веществ и реабилитация больных после инсульта.



— Технология, которая построена на биологической обратной связи, называется по-ученому интерактивная стимуляция или интерактивное управление мозгом, — говорит Марк Боричович. — Это постоянно существующий продукт у человека, который используется ежедневно, ежесекундно. Самая выдающаяся форма использования принципов обратной связи и биоуправления, в частности нейробиоуправления, — это то, чем мы занимаемся, то есть наблюдаем за динамикой обратной связи в томографе. Это делается для того, чтобы иметь возможность наблюдать онлайн за работой определенных образований мозга и научить обладателя этого мозга, здорового или больного человека, менять различные характеристики.

