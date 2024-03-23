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Здоровье эксперт Эта весна обойдется дорого. Препараты от аллергии взлетели в цене или пропали совсем

Эта весна обойдется дорого. Препараты от аллергии взлетели в цене или пропали совсем

Врачи рассказали, какими отечественными аналогами можно заменить дорогие импортные лекарства

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Пациентам и врачам довольно трудно переходить на другие препараты, но сделать это придется

В России наконец наступила весна, и совсем скоро в городе появится яркое солнце и зацветут деревья. Многие ждут этого времени с предвкушением: можно будет гулять и наслаждаться видами. Однако аллергикам в эти дни приходится непросто, особенно учитывая тот факт, что в последние два года российский фармацевтический рынок претерпел множественные изменения.

В 2023 году в России периодически пропадали нужные аллергикам препараты. Например, в январе прошлого года возник дефицит бельгийского препарата «Зиртек» и французского «Сталораль», которые назначают за несколько месяцев до начала цветения растений. А в феврале 2024-го на какое-то время исчез спрей от насморка и аллергического ринита «Авамис», который производят в Испании. В некоторых регионах его нет и по сей день.

Тем не менее волноваться не стоит. По словам аллергологов, исчезнувшие препараты легко заменили на аналоги, и даже по более приятной цене. О том, как поменялся отечественный рынок лекарств и какие препараты покупать аллергикам в этом году, рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

Антигистаминных хватает

Препараты от аллергии делятся на несколько групп. Есть средства для снятия симптомов, или антигистаминные. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, они никуда не пропали и по-прежнему присутствуют в аптеках.

В 2023 году на рынок поставили 97,5 миллиона упаковок противоаллергических препаратов — на 4,6% больше, чем в предыдущем году. Лидерами среди российских компаний являются «Озон Фармацевтика», «Биннофарм Групп» и «Вертекс» — они контролируют 48% всех поставок отечественных препаратов, сообщил MSK1.RU директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— Вторая строчка у Индии, на третьем месте — Венгрия. Если смотреть в общем зачете, то лидируют иностранные компании: венгерская «Эгис», которая производит такие препараты, как «Супрастин» и «Супрастинекс»; индийская «Редис» — производит препараты «Цетрин» и «Аллервэй»; и бельгийская «ЮСБ Фарма» — препараты «Зиртек» и «Ксизал», — рассказал он.

Средняя цена за упаковку «Супрастина» — 100–150 рублей
«Цетрин» можно купить за 150–200 рублей
Цена за упаковку «Зиртека» доходит до 300 рублей

Поставки этих компаний стабильны и даже активно растут, отметил Беспалов. Но потери тоже есть. В частности, в прошлом году сократились объемы отгрузок французской компании «Санофи», немецкой «Байер Хелскер» и израильской «Тева».

— Но тут, судя по всему, речь идет о замещении на аналоги, которые при сопоставимом качестве стоят заметно дешевле, — добавил эксперт.

Аллерголог-иммунолог Светлана Селиванова рассказала, что особенно сильно ощущается нехватка назального спрея «Авамис». По ее словам, сейчас его нет на рынке, но есть аналоги с другой химической формулой, которые тоже хорошо работают.

Предотвратить аллергию не получится?

Сложнее обстоят дела с АСИТ-терапией (аллерген-специфическая иммунотерапия, когда аллергику вводят малые дозы аллергена, являющегося причиной болезни. — Прим. ред.). Аллерговакцины европейского производства, по словам врачей, резко взлетели в цене и теперь доступны не всем пациентам.

— АСИТ-препараты, такие как «Сталораль береза», «Сталораль клещи», «Оралейр луговые травы» есть в наличии, но, конечно, теперь они стоят совсем недешево. Новые завозы дороже, к сожалению, — рассказала MSK1.RU аллерголог-иммунолог Светлана Селиванова.

Цены на «Сталораль» доходят до девяти тысяч рублей

По данным Беспалова, на рынке АСИТ-препаратов хватает. В 2023 году в Россию поступило 271,7 тысячи упаковок аллергенов, в том числе тех, которые применяются для диагностики. Лидируют препараты компаний «Сталлерджен» (Франция) и «Алк-Абелло» (Дания), российских «Нацимбио» и «Фармстандарт».

Незаменимых средств в области аллергологии нет, говорит Селиванова. Пережить подорожание тоже можно — АСИТ-препараты в Россию поставляют и из Казахстана, сообщил Владимир Болибок.

— Общее их название — «антиполлины». Это целый набор разных аллергенов для лечения и клещевой аллергии, и на домашнюю пыль, на растения, деревья, луговые травы. Никакой проблемы нет, они производятся и поставляются в достаточном количестве, — подчеркнул врач.

Правда сейчас «антиполлинов» нет в наличии в российских аптеках

Однако есть и другая сложность: пациентам и врачам довольно трудно переходить на другие препараты. Люди, которые годами принимали одни и те же лекарства, привыкают к определенному набору средств и могут не почувствовать эффекта от аналогов.

«Это как любимые тапочки — трудно подобрать что-то новое…»

— Но надо отдавать себе отчет, что всё меняется, и если нет препарата одного наименования, то наверняка есть три-четыре препарата других наименований, но с таким же механизмом действия, которые ничуть не хуже, — объяснил аллерголог. — Потому что все они прошли клинические испытания и ими можно пользоваться. Но да, схема применения будет другая.

Советские разработки лидируют

Владимир Болибок отметил, что сейчас аллерговакцины, которые завозят из-за рубежа, уже пользуются меньшим спросом. Они рассчитаны на круглогодичное использование, а российские и казахстанские аналоги — на сезонное.

— Смысл в том, что человек круглый год принимает препарат, и когда начинается сезон аллергии, у человека есть эффект от аллерговакцины. Еще советская разработка, которую продолжают выпускать в Казахстане, основана на сезонности. Она применяется ограниченное время до начала цветения, — рассказал он.

При этом всё меньше используют инъекционные аллерговакцины. Пациенты выбирают таблетки или капли. По словам Болибока, это более физиологично для организма.

— Аллерген к нам попадает через рот или через нос: мы либо вдыхаем, либо проглатываем. Таблетка или раствор для организма естественный путь поступления аллергена, — объяснил врач.

Как пережить сезон аллергии

Если аллергики заранее не прошли аллерговакцинацию, то подготовиться к сезону цветения не получится. Разве что переехать в тот регион, где нет потенциальных аллергенов.

— Нет контакта с аллергеном — нет аллергии. Если есть возможность уехать, нужно уезжать. Если нет, надо прежде всего использовать барьерные методы: выходя на улицу, надевать маску, защищать глаза очками. Обезопасить жилище, например, занавесив окна спанбондом (нетканый материал. — Прим. ред.), чтобы, проветривая помещения, не впускать пыльцу со свежим воздухом, — поделился советами Болибок.

Аллерголог также рекомендует поставить в помещения стерилизующие фильтры для воздуха. Если же пыльца всё-таки долетела, то аллергикам стоит начать симптоматическое лечение. Есть момент: нужно быть аккуратнее с гормональными средствами.

— Часть гормональных препаратов и спреев перевели в безрецептурные. Я бы очень советовал от них воздерживаться, потому что воспаление они снимают очень эффективно, но при этом катастрофически снижают иммунитет слизистой оболочки. Потом человек болеет всем подряд, — объяснил Болибок.

А вам пришлось отказаться от привычных препаратов от аллергии и заменить их на другие?

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