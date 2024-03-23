НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

2 м/c,

южн.

 751мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

Список пострадавших во время теракта.

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Кто жаловался на чиновников
Доступное протезирование зубов
Система с умными светофорами
Стильные сибирячки на улицах
Скандалы министра Архипова
НГС в Telegram
Здоровье эксклюзив В работе новосибирской скорой нашли нарушения при оказании помощи сибирячке — она потеряла ребенка

В работе новосибирской скорой нашли нарушения при оказании помощи сибирячке — она потеряла ребенка

Надежду Шевелеву признали потерпевшей по уголовному делу

189
Написать комментарий
Скорая должна была приехать к беременной женщине с болями в течение 20 минут, но Надежде пришлось добираться до врачей самой

В Новосибирске на станции скорой нашли нарушения в оказании медпомощи сибирячке, которая потеряла ребенка на пятом месяце беременности. Также региональный Минздрав начал ведомственную проверку роддома, в женской консультации которого наблюдалась женщина. Об этом говорится в официальном ответе Минздрава Новосибирской области, который прислали Надежде Шевелевой.

В феврале сибирячка заявила, что врачи не обратили должного, по ее мнению, внимания на жалобы о болях в животе и спине — ни в женской консультации, ни в областном перинатальном центре. Она также не дождалась скорую и была вынуждена добираться до центра сама. В итоге у женщины произошел выкидыш. Она потеряла ребенка на пятом месяце беременности.

— Пришла на днях гистология. Оказывается, был мальчик, а не девочка, — говорит Надежда. — Пришло и постановление о признании меня потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Все документы по проверкам и постановление женщина предоставила в редакцию.

В письме Минздрава Новосибирской области ей ответили, что на станции скорой помощи Новосибирска была проведена внутренняя проверка.

— Выявлено нарушение порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи. Главным врачом в целях недопущения нарушений усилен контроль за соблюдением порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, в соответствии с которыми время ожидания скорой по вызовам с экстренным поводом составляет не более 20 минут, — говорится в ответе.

В Новосибирском областном перинатальном центре также был проведен внутренний контроль качества. С результатами Надежде предложили ознакомиться в больнице.

При этом региональный Минздрав решил назначить ведомственную проверку роддома № 6. К нему относится женская консультация, в которой наблюдалась Надежда. По ее словам, она с болью в животе и спине не смогла попасть к врачу, а также ей отменили необходимую терапию.

Страховая ОМС по заявлению женщины начала свою экспертизу, запросив документы у всех медучреждений.

Ранее в новосибирском роддоме № 6 заявили, что оказали всю необходимую медпомощь сибирячке. В областной больнице также ответили на ее обвинения.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Больница Выкидыш Перинатальный центр Минздрав Новосибирской области Роддом 6
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Никита, 37

Тимур, 34

Василиса, 26

Лисичка, 41

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление