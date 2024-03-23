В работе новосибирской скорой нашли нарушения при оказании помощи сибирячке — она потеряла ребенка

Скорая должна была приехать к беременной женщине с болями в течение 20 минут, но Надежде пришлось добираться до врачей самой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, предоставлено Надеждой Шевелевой











В Новосибирске на станции скорой нашли нарушения в оказании медпомощи сибирячке, которая потеряла ребенка на пятом месяце беременности. Также региональный Минздрав начал ведомственную проверку роддома, в женской консультации которого наблюдалась женщина. Об этом говорится в официальном ответе Минздрава Новосибирской области, который прислали Надежде Шевелевой.



В феврале сибирячка заявила, что врачи не обратили должного, по ее мнению, внимания на жалобы о болях в животе и спине — ни в женской консультации, ни в областном перинатальном центре. Она также не дождалась скорую и была вынуждена добираться до центра сама. В итоге у женщины произошел выкидыш. Она потеряла ребенка на пятом месяце беременности.



— Пришла на днях гистология. Оказывается, был мальчик, а не девочка, — говорит Надежда. — Пришло и постановление о признании меня потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Все документы по проверкам и постановление женщина предоставила в редакцию.

В письме Минздрава Новосибирской области ей ответили, что на станции скорой помощи Новосибирска была проведена внутренняя проверка.

— Выявлено нарушение порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи. Главным врачом в целях недопущения нарушений усилен контроль за соблюдением порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, в соответствии с которыми время ожидания скорой по вызовам с экстренным поводом составляет не более 20 минут, — говорится в ответе.

В Новосибирском областном перинатальном центре также был проведен внутренний контроль качества. С результатами Надежде предложили ознакомиться в больнице.

При этом региональный Минздрав решил назначить ведомственную проверку роддома № 6. К нему относится женская консультация, в которой наблюдалась Надежда. По ее словам, она с болью в животе и спине не смогла попасть к врачу, а также ей отменили необходимую терапию.

Страховая ОМС по заявлению женщины начала свою экспертизу, запросив документы у всех медучреждений.

Ранее в новосибирском роддоме № 6 заявили, что оказали всю необходимую медпомощь сибирячке. В областной больнице также ответили на ее обвинения.

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