В регионах России пропало импортное жизненно важное лекарство от кровотечений — узнали, что с ним в Новосибирске

Другие лекарства с действующим веществом этамзилат в Новосибирске есть в наличии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В аптеках России сейчас заметили проблемы с препарат «Дицинон» словенского производителя SANDOZ с действующим веществом этамзилат. Об этом сообщили наши коллеги из E1.RU. Проблема возникла на Урале и в Центральной части страны. НГС выяснил, продается ли этот препарат в Новосибирске. Объясняем, что делать пациентам и какие есть альтернативы.

Что за лекарство

«Дицинон» — препарат с действующим веществом этамзилат. Оно останавливает кровотечение — стимулирует образование тромбоцитов и их выход из костного мозга, говорится в справочнике VIDAL.

Препарат, как в таблетках, так и в растворе, очень широко применяют в медицине — до и после операций, в акушерстве и гинекологии, при самых разных кровотечениях.

Важно понимать, что «Дицинон» — это именно торговое название. Дефицита лекарств с таким же действующим веществом нет. Согласно справочнику VIDAL, оно входит в состав как минимум еще 12 препаратов, как таблеток, так и растворов для инъекций. Среди российских производителей — «Новосибхимфарм», «Эллара», «Биосинтез», «Атолл» и другие. По данным Госреестра лекарственных средств, большинство из них получили разрешение на продажу в 2022–2023 годах.

Лекарство внесено в перечень жизненноважных, что ограничивает производителей в отпускной цене. Но в списке значится именно действующее вещество, а не торговое название. Так же врачи должны выписывать рецепты на действующее вещество, а не на препараты конкретных производителей.

Отметим, что форма препарата также очень важна. С растворами для инъекций в принципе нет проблем. С таблетками другая ситуация. При этом это рецептурный препарат и замену должен подбирать врач. Этамзилат — не единственное вещество, способное останавливать кровотечение. Справиться с ним может, например, элтромбопаг и аминокапроновая кислота, которые значатся в списке ЖНЛВП. Похожим эффектом обладает и транексамовая кислота и ряд других веществ. Все они могут действовать по-разному, но приводить к желаемому результату.

Все назначения лекарств должен делать только врач. Не занимайтесь самолечением.

Где купить его в Новосибирске

Корреспондент НГС обзвонила несколько аптек как покупатель. В Новосибирской аптечной сети ответили, что в таблетках могут «Дицинон» в таблетках есть в наличии. Его достаточно в продаже в блистерах по 10, 30 и 50 таблеток. В «Фармакопейке» ответили, что можно купить также «Дицинон» в упаковке 100 таблеток. В «Озерках» таблеток ни импортного «Дицинона», ни российского этамзилата не оказалось в наличии и сделать даже заказ на них было невозможно. Фармацевт ответила, что сейчас их нет у поставщиков.



По данным сервиса Lekvapteke.ru «Дицинон» сейчас можно купить только в таблетках. Растворов для инъекций в Новосибирске нет в наличии. При этом сейчас таблетки есть в десятках аптек, а растворы только российских производителей.

Чтобы купить «Дицинон» придется постараться Источник: lekvapteke.ru











В муниципальных аптеках не заявляют о дефиците препаратов с этамзилатом.



— В настоящий момент в филиалах МП «НАС» имеется в наличии лекарственный препарат для медицинского применения с международным непатентованным наименованием этамзилат в таблетированной форме и в виде раствора для инъекций. Обращаем ваше внимание на то, что данный лекарственный препарат назначается врачом и отпускается из аптек по рецепту, — объяснил корреспонденту НГС директор МП «НАС» Дмитрий Гришунин.

В 2022 году многие зарубежные фармкомпании сделали заявления об изменениях в своей работе в России. Некоторые прекратили инвестиции, другие приостановили клинические исследования.

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