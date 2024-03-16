Перекрыли поток. В России пропало лекарство, которое часто используют для остановки кровотечений

Месяц назад россияне ощутили дефицит лекарства от кровотечений «Дицинон» Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В России пропало лекарство, которое останавливает кровотечение. В аптеках по всей стране эти таблетки практически не найти, в редких аптеках есть завалявшиеся несколько упаковок.

— В Екатеринбурге пропало кровоостанавливающее лекарство «Дицинон», искали и в ближайших городах, — возмутилась читательница E1.RU Ольга. — Врач назначил, а лекарства в таблетках нет. И непонятно, будут ли поставки.



Как применяют препарат

«Дицинон» (действующее вещество — «Этамзилат») — рецептурный препарат, который назначают для профилактики и лечения капиллярных кровотечений различного происхождения: до и после операций в стоматологии, лор-практике, акушерстве и гинекологии, урологии, офтальмологии, пластической хирургии. Препарат назначают, например, при маточных кровотечениях, носовых кровотечениях, кровотечениях десен и в других случаях.

Этот препарат также выпускают в виде растворов для инъекций. Его применяют в операционных, и с этой формой выпуска проблем нет: он есть в наличии в аптеках и в стационарах. Лекарство в виде таблеток назначают для самостоятельного приема в домашних условиях.

В Москве и Московской области «Дицинона» в виде таблеток нет Источник: Eapteka.ru











Такая же ситуация и в Екатеринбурге Источник: Eapteka.ru











В другом онлайн-сервисе препарата в Екатеринбурге в наличии также не оказалось Источник: Zdravcity.ru











На Москву и Московскую область на момент нашего поиска оставалась одна пачка в онлайн-сервисе «Здравсити» Источник: Zdravcity.ru











Почему лекарство пропало

Руководитель аптечной справочной службы Елена Московкина рассказала E1.RU, что лекарство, которое часто покупали, нет в наличии уже месяц.

— Препарат импортный, поставок от производителя нет, — подтвердила эксперт. — По перспективам поставки информации нет. Прямых синонимов по Госреестру не зарегистрировано. Это была очень популярная позиция.

Чтобы в отсутствие препарата пациентам назначили замену, нужно обращаться к врачу. Только он сможет подобрать альтернативу, и сделать это нужно, потому что непонятно, когда препарат будет и будет ли вообще.

По словам Елены Московкиной, когда пропадает лекарство, проблема может быть в его перерегистрации, в недостатке сырья, могут быть перебои с поставками или вообще прекращение производства. Повторно регистрировать препарат нужно каждые пять лет. Этот процесс может длиться от нескольких месяцев и более. В справочнике лекарственных средств Видаль говорится, что «Дицинон» в форме таблеток был переоформлен в августе 2023 года.



Эксперты считают, что у дефицита может быть несколько причин: например, невыгодное производство или процесс перерегистрации Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что препарат уже с прошлого года поставляется в меньшем объеме.



— С таблетированной формой препарата действительно есть проблемы, последний раз он поступал на рынок в сентябре 2023 года, а общий объем поставок в прошлом году был примерно на треть меньше, чем в 2022-м. В итоге сейчас возникли проблемы с доступностью, — подтвердил Николай Беспалов. — Причин может быть несколько. Самая очевидная связана с тем, что препарат нерентабельно производить, он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены регулирует государство, а себестоимость производства и поставок могла сильно вырасти. В итоге компании могут принять решение о приостановке поставок.

Эксперт также допускает, что могут быть и технические причины, которые связаны с проблемами в производстве или поставках. Точные причины может назвать только производитель.

— Если речь в низкой стоимости, она может быть изменена. Существует соответствующий алгоритм, но дело в том, что работает он пока далеко не идеально (сама система администрирования этого вопроса очень неповоротливая), и периодически возникают перебои с теми или иными препаратами, — рассказал Николай Беспалов. — Заменить препарат можно, в частности, при ряде патологий можно использовать местные кровоостанавливающие препараты или применять инъекционные формы, но для нормальной работы системы здравоохранения надо обеспечить наличие достаточных объемов препарата на рынке. Если проблема в администрировании процесса и пересмотра цены на препарат — это вообще можно сделать достаточно оперативно.

В России также пропал важный препарат для лечения бронхиальной астмы и других легочных болезней — «Релвар Эллипта», мы рассказывали о причинах и решении этой проблемы. Почитайте и о том, почему в аптеках случается дефицит и какие лекарства россияне покупают чаще всего.