Не только антибиотики и прививки для детей. Какие лекарства пропали с прилавков аптек в 2023 году

По данным аналитической компании RNC Pharma, за период с января по октябрь 2023 года в России выпустили на 3,3% меньше лекарств, чем за аналогичный период прошлого года, — 3,34 миллиарда упаковок.

Наши коллеги из MSK1.RU решили вспомнить, какие медикаменты исчезли из российских аптек в этом году. Публикуем обзор.

В дефиците — больше 100 препаратов

В самом начале года, 24 января, стало известно, что Минздрав включил больше 100 лекарств в список дефицитных препаратов. Об этом рассказал «Фармвестник» со ссылкой на документ. Среди препаратов, включенных в перечень, есть несколько жизненно необходимых: йод, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), лидокаин, парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная составляющая валокордина и корвалола) и другие лекарства.