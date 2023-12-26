Не только антибиотики и прививки для детей. Какие лекарства пропали с прилавков аптек в 2023 году

В 2022 году многие зарубежные фармкомпании сделали заявления об изменениях в своей работе в России. Некоторые прекратили инвестиции, другие приостановили клинические исследования. Большая часть из них и вовсе перестала поставлять лекарства. Среди них Bristol-Myers Squibb (BMS), Pfizer, Bayer и другие.
Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что уход фармкомпаний с рынка — это проблема, но импорта российская сторона не закрывает, а промышленность работает активно. В России даже создали специальную комиссию по импортозамещению, которая решает вопрос пропавших медикаментов.
По данным аналитической компании RNC Pharma, за период с января по октябрь 2023 года в России выпустили на 3,3% меньше лекарств, чем за аналогичный период прошлого года, — 3,34 миллиарда упаковок.
Наши коллеги из MSK1.RU решили вспомнить, какие медикаменты исчезли из российских аптек в этом году. Публикуем обзор.
В дефиците — больше 100 препаратов
В самом начале года, 24 января, стало известно, что Минздрав включил больше 100 лекарств в список дефицитных препаратов. Об этом рассказал «Фармвестник» со ссылкой на документ. Среди препаратов, включенных в перечень, есть несколько жизненно необходимых: йод, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), лидокаин, парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная составляющая валокордина и корвалола) и другие лекарства.
По словам пресс-службы Минздрава, «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке». Аптеки тоже начали бороться с дефицитом: не самые востребованные лекарства заказывают в небольшом количестве.
Большая часть препаратов пока остается в наличии, но есть и те, которые всё-таки пропали с прилавков аптек. Рассказываем, какие именно.
Универсальный «Метипред»
В октябре из многих аптек страны пропал препарат «Метипред». Список показаний для его назначения обширный — от ревматоидного артрита и заболеваний кожи до рака легкого и гепатита.
«Метипред» ранее выпускала финская компания Orion Pharma, в этом году ушедшая с российского рынка. Инъекционную форму препарата уже начали выпускать три производителя в России, но она не так распространена, как таблетированная.
В линейке «Ориона» много других препаратов, которые назначаются для лечения острой сердечной недостаточности, бронхолегочных заболеваний, болезни Паркинсона, для гормональной заместительной терапии и другого.
Какое-то время «Метипред» был дефицитным, так как его применяли для лечения COVID-19. А вот для пациентов с ревматическими заболеваниями резкая отмена препарата грозит обострением заболеваний и поражением внутренних органов, в ряде случаев несовместимым с жизнью.
Прививки для детей
Также осенью возникли проблемы с «детскими» вакцинами. Еще летом говорилось о дефиците препаратов от кори, краснухи и паротита. В сентябре эта проблема возникла вновь, а в октябре к ней добавилась нехватка вакцин от полиомиелита в некоторых регионах.
По информации «Коммерсанта», после того как западные компании прекратили поставки своих препаратов, в России, по сути, осталась одна инактивированная вакцина — «Полиоваксин». С вакциной от трех заболеваний сразу действительно были проблемы, так как ее производство — зарубежное.
Главный риск дефицита «детских» вакцин — подъем заболеваемости. По словам доктора биологических наук и сына разработчика первой полиовакцины в СССР Петра Чумакова, сбой в производстве прививок от полиомиелита мог произойти из-за проблемы с кадрами в Центре имени Чумакова (который и разрабатывает подобные вакцины).
Кроме того, производство вакцины, по словам доктора, выходит довольно дорогим и сложным — могли возникнуть финансовые проблемы.
Психотропные препараты
В ноябре с прилавков российских аптек стали пропадать сильнодействующие психотропные препараты. В частности, стало труднее найти транквилизаторы и лекарства против эпилепсии «Фризиум» и «Суксилеп».
По состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии «Фризиум» французской компании Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве — лишь в двух. В Минздраве тогда сообщили, что о проблеме отсутствия лекарств известно и над решением этого вопроса работают.
По словам экспертов, дефицит препаратов может быть связан с тем, что для их продажи аптеки должны иметь специальное разрешение на оборот наркотических и психотропных средств. Причем разрешение необходимо оформить не на юрлицо, а на каждую точку продажи.
— Аптеки отказываются от лицензирования, потому что необходимо выполнить много требований — надо иметь специальную комнату для хранения таких лекарств, сейф, тревожную кнопку и охрану. Многие аптеки с этой темой не связываются, потому что это затраты, — объяснил MSK1.RU старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.
В свою очередь ужесточение правил продажи может быть связано со случаями безрецептурного отпуска таких препаратов. В стране стали появляться отравители, которые подмешивают психотропные вещества в напитки и предлагают их прохожим, заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Также эта мера направлена против тех, кто употребляет сильнодействующие успокоительные без назначения врача.
Антибиотики
В России остался один действенный отечественный антибиотик Грамицидин С, а их производство в целом находится в состоянии упадка. Об этом в октябре заявила начальник отдела микробиологии НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе, доктор биологических наук Вера Садыкова.
За 2023 год из аптек пропало по меньшей мере три антибиотика: «Сивекстро», «Инванз» и «Кубицин».
У данных препаратов есть аналоги, однако сейчас в мире набирает темпы антибиотикорезистентность — устойчивость бактерий к антибиотикам. Поэтому ученые сосредоточены на разработке новых антигенов. Но для производителей антибактериальных препаратов существует одна весомая проблема: недостаточное финансирование. Их разработка требует больших вложений, которые прибыль не окупает.
Детское жаропонижающее «Панадол»
Еще исчезло детское жаропонижающее «Панадол». Сейчас, например, оно есть в наличии лишь в двух столичных аптеках. В январе Росздравнадзор объяснил ситуацию «повышенным спросом и логистическими сложностями поставщиков и производителей».
В начале года на время исчезали и другие жаропонижающие, анальгетики и противогрибковые средства. Наименее доступными были «Гексорал», отхаркивающее средство «АЦЦ Лонг», а также спазмолитик «Но-шпа».
«Панадол» производила французская компания «Фармаклер». Препарат создан на основе парацетамола, он применялся у детей от 3 месяцев до 12 лет для снижения повышенной температуры тела на фоне простудных заболеваний, а еще в качестве обезболивающего средства при зубной боли.
Препарат от гепатита С
В этом году американская фармкомпания MSD перестала поставлять в Россию препарат для лечения гепатита С «Зепатир». Он являлся одним из самых востребованных и доступных лекарств для пациентов с данной болезнью.
«Зепатир» применяли для лечения гепатита C первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых. Он, кстати, был самым выгодным медикаментом и для государства: курс лечения препаратом обходился бюджету в 240 тысяч рублей, тогда как стоимость лечения другими схемами начинается от 370 тысяч.
«Зепатир» не имеет аналогов, однако отечественные фармкомпании активно ведут разработки, а еще есть аналоги с другим веществом, не уступающие и даже превосходящие по эффективности: «Софосбувир», «Даклатасвир», «Велпатасвир» и другие.
По словам председателя правления Межрегиональной общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами «Вместе против гепатита» Никиты Коваленко, в 2022 году терапию гепатита С «Зепатиром» получили 4975 пациентов, что составляет около 19% от пролеченных за год
Препарат против артрита «Яквинус»
В декабре из российских аптек начал пропадать препарат против артрита «Яквинус». Медикамент остался всего в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге. А вот в Новосибирске, Краснодаре, Саратове, Воронеже, Сочи, Волгограде, Казани найти его уже нельзя.
«Яквинус» производит американская фармацевтическая компания Pfizer, которая в марте 2022 года объявила о прекращении инвестиций в Россию «по этическим соображениям». Лекарство продается в формате таблеток, средняя стоимость — 40 тысяч рублей.
В препарате содержится действующее вещество тофацитиниб, который назначают при ревматоидном артрите. По словам врача-ревматолога Александра Елонакова, «Яквинус» — важный медикамент для лечения наиболее тяжелых форм ревматологических заболеваний.
— Препарат очень важный для лечения наиболее тяжелых форм, которые не поддаются лечению другими средствами. Это препарат, скажем, второй или третьей линии, по сути, и последней линии. Но среди этой последней линии так называемых генно-инженерных биологических препаратов, или таргетных препаратов, есть разнообразие, — объяснил MSK1.RU Елоканов.
Врач отметил, что «Яквинус» можно заменить другим лекарством и ситуация не критическая, но «такие провалы очень мешают», поскольку смену препаратов приходится делать не по медицинским, а по организационным причинам.
В ноябре замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал, как изменился российский рынок лекарств после ввода санкций. По его словам, одной из проблем стало изменение логистики. Поставки лекарственных препаратов, вспомогательных веществ и оборудования осложнились. И их стоимость выросла. Несмотря на то, что Россия является лидером по регистрации новых лекарств в евразийском пространстве, страна остро нуждается в инновационных отечественных препаратах.