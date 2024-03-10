«Что-то вроде трешечки стоит»: стримеры подарили бионический протез за миллионы девушке без руки из Новосибирска

Известные стримеры заявили, что оплатили бионический протез для
На 8 марта стримеры Зубарев и Лорд выбирали, кому сделать подарок, и решили оплатить протез Виктории на несколько миллионов рублей. Часть стрима выложили в телеграм-канале «ACT-54 Black».
— Самый профессиональный. Он что-то там вроде трешечки стоит. Его для тебя сделают, — заверил один из блогеров.
Корреспондент НГС написала Виктории с просьбой рассказать о подарке. У девушки должны взять замеры для изготовления протеза. Сейчас она отдыхает на Байкале.
Стример Александр Зубарев снимает видео о жизни в Китае, ведет стримы с просмотрами сериалов и фильмов. А Лорд показывает, как играет в онлайн-казино и другие азартные игры.
На прошлой неделе блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова отметила день рождения: