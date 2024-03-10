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«Что-то вроде трешечки стоит»: стримеры подарили бионический протез за миллионы девушке без руки из Новосибирска

26-летняя Виктория Красавина ведет соцсети, где рассказывает о своей жизни

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Виктория ведет блог в TikTok и других соцсетях

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Известные стримеры заявили, что оплатили бионический протез для 26-летней Виктории Красавиной из Новосибирска. Девушка ведет блог в TikTok и других соцсетях. Она родилась без руки ниже локтя и копила на такой протез.

На 8 марта стримеры Зубарев и Лорд выбирали, кому сделать подарок, и решили оплатить протез Виктории на несколько миллионов рублей. Часть стрима выложили в телеграм-канале «ACT-54 Black».

— Самый профессиональный. Он что-то там вроде трешечки стоит. Его для тебя сделают, — заверил один из блогеров.

Корреспондент НГС написала Виктории с просьбой рассказать о подарке. У девушки должны взять замеры для изготовления протеза. Сейчас она отдыхает на Байкале.

Стример Александр Зубарев снимает видео о жизни в Китае, ведет стримы с просмотрами сериалов и фильмов. А Лорд показывает, как играет в онлайн-казино и другие азартные игры.

На прошлой неделе блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова отметила день рождения: 5 марта девочке исполнилось 14 лет.

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