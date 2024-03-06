Матерям закон написан: в Госдуме придумали штраф за запрет кормить грудью — кто его заплатит

— Мы сейчас вообще занялись вопросом поддержки кормящей мамы. Очевидно, что не работают наши добрые увещевания о том, что нельзя ругать [за кормление детей грудью в общественном месте], нельзя выгонять, надо поддерживать маму, кормящую грудью ребенка, — говорит первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Изгнание» кормящих матерей из общественных мест действительно не редкость. Один из последних резонансных случаев был в Москве — женщина кормила младенца грудью в раздевалке фитнес-клуба и на нее пожаловалась другая посетительница. По словам молодой мамы, она водила малыша на занятия в бассейн и покормить его в раздевалке была вынуждена, потому что специальной комнаты для кормления не было. Она рассказала, что администратор ворвалась в раздевалку и начала громко ей выговаривать, игнорируя то, что ребенок засыпал во время кормления. Женщина испытала сильное чувство вины и поспешила покинуть фитнес-клуб, но поделилась своей историей в соцсетях — так это и попало в новости.

