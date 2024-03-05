«Без подобной поддержки болезнь обостряется». Из российских аптек пропал важный отечественный препарат для лечения склероза

MSK1.RU узнал у невролога, чем чревато исчезновение «Инфибеты» из аптек. По словам доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского государственного медицинского университета Рустема Гайфутдинова, это жизненно необходимый препарат, который моделирует течение рассеянного склероза.

— Без подобной поддержки болезнь обостряется. Препарат подбирается под конкретного пациента, и если он подошел человеку, то он старается придерживаться лечения только одним средством. А вот изменение схемы лечения, переход на другие препараты не всегда желательны и могут приводить к ухудшениям состояния, — объяснил MSK1.RU Гайфутдинов.