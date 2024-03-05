«Без подобной поддержки болезнь обостряется». Из российских аптек пропал важный отечественный препарат для лечения склероза

Из российских аптек пропал препарат «Инфибета», который назначают при рассеянном склерозе. Согласно данным агрегатора «Мегаптека», который отслеживает ассортимент в крупных аптечных сетях, лекарство нельзя купить в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и ряде других городов.
«Инфибету» производит отечественная компания «Генериум». Данный препарат назначают для терапии рассеянного склероза. Его предоставляют пациентам бесплатно строго по рецепту.
MSK1.RU узнал у невролога, чем чревато исчезновение «Инфибеты» из аптек. По словам доцента кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского государственного медицинского университета Рустема Гайфутдинова, это жизненно необходимый препарат, который моделирует течение рассеянного склероза.
— Без подобной поддержки болезнь обостряется. Препарат подбирается под конкретного пациента, и если он подошел человеку, то он старается придерживаться лечения только одним средством. А вот изменение схемы лечения, переход на другие препараты не всегда желательны и могут приводить к ухудшениям состояния, — объяснил MSK1.RU Гайфутдинов.
Также из аптек исчез препарат от коликов «Плантекс» международной компании «Сандоз» — она производит знакомые всем «АЦЦ Лонг», «Линекс Форте», «Бронхо-мунал» и другие лекарства. «Плантекс» применяют при метеоризме у детей старше двух недель. Однако по мнению педиатров, это лекарство можно заменить на другое.
— Есть большое количество аналогов, это не единственный препарат, который применяется от коликов. Поэтому катастрофы в этом никакой нет, — сказал MSK1.RU педиатр, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
Весной 2022 года фармкомпания Novartis, в состав которой входит АО «Сандоз», заявила о приостановке инвестиций и коммерческой деятельности в России. При этом организация продолжает производить лекарственные препараты для российского рынка на собственном заводе в Санкт-Петербурге.
Редакция MSK1.RU направила официальный запрос в пресс-службу компании «Генериум», чтобы узнать, с чем связано его исчезновение из аптек. Как только придет ответ, мы его опубликуем.
До этого мы писали, что из российских аптек пропал препарат против повторного инфаркта «Эффиент». По словам врачей, трагедии в результате его исчезновения не будет, однако лечить инфаркт станет сложнее. А в феврале исчез важный для астматиков препарат «Вентолин».
В 2022 году многие зарубежные фармкомпании сделали заявления об изменениях в своей работе в России. Некоторые прекратили инвестиции, другие приостановили клинические исследования. Большая часть из них и вовсе перестала поставлять лекарства.