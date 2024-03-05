На горнолыжных курортах России — эпидемия ротавируса? Заболевшие туристы описали свое состояние. Что говорят врачи?

Действительно ли опасно сейчас ехать на кавказские горнолыжки? Корреспондент MSK1.RU постаралась разобраться, чем болеют отдыхающие и где может быть источник инфекции.

Истории заболевших

Анна приехала с друзьями на Домбай покататься на сноуборде в середине февраля. Всего в компании молодых людей было три девушки и двое парней, из них четверо заболели уже через пару дней после приезда.