На горнолыжных курортах России — эпидемия ротавируса? Заболевшие туристы описали свое состояние. Что говорят врачи?

Гости горнолыжных курортов Домбая, Архыза и Теберды в Карачаево-Черкесской Республики жалуются на эпидемию ротавирусной инфекции. По данным Mash, очаг заболевания находится в Домбае — массовые обращения к врачам там начались еще в конце декабря: «В среднем это 25–30 бедолаг в день с симптомами ротавируса», — пишет канал.
При этом в местном Роспотребнадзоре уверяют, что эпидемии нет. «По статистике, у нас примерно 10 случаев заболевания в месяц», — уточнила пресс-секретарь ведомства Елена Покровская. Правда, она добавила, что данные основываются на медицинских отчетах, а туристы, приезжая на день–два, обычно не обращаются за помощью.
Действительно ли опасно сейчас ехать на кавказские горнолыжки? Корреспондент MSK1.RU постаралась разобраться, чем болеют отдыхающие и где может быть источник инфекции.
Истории заболевших
Анна приехала с друзьями на Домбай покататься на сноуборде в середине февраля. Всего в компании молодых людей было три девушки и двое парней, из них четверо заболели уже через пару дней после приезда.
— Вечером после каталки разболелась голова, поднялась температура, — вспоминает девушка. — А ночью началась сильная диарея. У двоих из нас — еще и рвота. Всё это на фоне температуры под 39 градусов, которую очень сложно было сбить.
Поделился своей историей болезни с MSK1.RU и Евгений. Они с женой и ребенком отправились сначала в Архыз, а потом — на Домбай. Прямо посреди поездки заболел сначала сам Евгений, а потом его супруга.
— Почувствовали слабость и тошноту, голова под вечер была мутная, — рассказывает мужчина. — Списали на акклиматизацию, Домбай же выше Архыза, а мы много времени провели на склоне. 3200 метров — это не шутки. Но уже на следующий день поняли, что чем-то заразились. У жены была очень сильная рвота, я перенес полегче, только в туалет бегал. Как ни странно, сын не заболел, отлично себя чувствовал всю поездку.
Действительно, в чатах кавказских курортов за последние месяцы появилось множество сообщений от заболевших туристов с очень похожими симптомами.
В чем причина?
Когда по Сети начали распространяться новости об инфекции на курортах Карачаево-Черкесии, сразу появилось несколько версий об источнике заражения. По одной из них, всему виной вода, которую туристы покупают в местных магазинах. Кроме того, по словам отдыхающих, как минимум в двух местных кафе их просили не выбрасывать одноразовую пластиковую посуду. Персонал собирал ее и уносил на мойку.
Однако эти версии опроверг Роспотребнадзор, отметив, что вода на Домбае и других курортах хорошего качества. Например, в Архызе она добывается из скважины и разливается по бутылкам. «Не могу сказать, что какое-то кафе может быть очагом инфекции, ситуация другая. Скученность, и люди заражают друг друга», — добавил представитель ведомства.
С другой стороны, немало в чатах курортов пишут и о том, что никакой инфекции нет, это обычная горная болезнь. А некоторые местные считают, что для отдыхающих так болеть — обычное дело, ведь «желудки не привыкли к хорошей еде, а организм — к горному воздуху».
Мнение врача
Корреспондент MSK1.RU описала ситуацию и симптомы отдыхающих практикующему врачу-терапевту Ольге Ефимовой, чтобы узнать, насколько это типичная картина для ротавируса и как себя могут обезопасить те, кому еще предстоит отправиться в отпуск на Кавказ.
— Ротавирус вызывает острую инфекцию, поражающую желудочно-кишечный тракт. Передается он через загрязненные продукты, воду и предметы обихода. Симптомы, которые описали туристы, действительно очень напоминают типичную ротавирусную инфекцию, — отмечает врач. — Признаки болезни появляются через 1–3 дня после заражения. Это повышение температуры до 38–39 градусов, рвота, которая повторяется несколько раз в первые сутки, и диарея, которая может длиться до 5–7 дней. Часто пациенты жалуются на боль в животе — она может быть спазматическая, тупая.
На вопрос, могут ли такие же симптомы быть признаками горной болезни, Ольга Ефимова отметила, что акклиматизация редко вызывает такую реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта.
Эксперт также дала несколько советов, как снизить риск заражения, если вам предстоит отдых в регионе, где бушует ротавирус:
- тщательно соблюдайте гигиену: мойте руки перед едой, носите с собой антибактериальные салфетки, не пользуйтесь чужой посудой;
- обрабатывайте продукты перед едой: мойте фрукты и овощи. Лучше предпочесть приготовленную еду, а не сырые продукты;
- кипятите питьевую воду.
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