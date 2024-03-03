Врач перечислила важные правила уборки в спальне, о которых забывают даже фанаты чистоты

— В идеале нужно пользоваться наматрасником. Но если его нет и на матрасе появились пятна, стоит доверить их очистку профессионалам, — рекомендует Елена Парецкая. — Единственное, что можно удалить самим, — мелкие пятна крови. Это можно сделать раствором перекиси водорода ( 3% ), оставив ее на пятне на 30 секунд. Затем пятно нужно протереть сухой белой тканью. Повторить, пока оно не исчезнет. Затем протереть место смоченной в воде салфеткой и дать высохнуть.



Одеяла и подушки

Стоит выбирать подушки и одеяла, которые можно стирать (это синтетическое волокно). Если же у вас пуховые, перьевые или ортопедические, защищайте их чехлами. Они защитят от грязи, их можно стирать с постельным бельем.