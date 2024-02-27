«Может приводить к инфаркту и инсульту»: как проблемная щитовидка заставляет вас толстеть и отекать

Поэтому совет здесь простой — при любых сомнениях стоит обратиться к специалисту. Именно врач с опытом сможет достаточно быстро и точно определить, связано ли состояние пациента с проблемой щитовидной железы.



— Считается, что довольно распространенными симптомами являются резкий набор / потеря веса, так ли это?

— Стоит отметить, что при гипотиреозе (распространенная эндокринная патология, проявляющаяся снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов. — Прим. ред.) обмен веществ замедляется, человек становится вялым, апатичным, часто бывает сонливость днем, поэтому снижаются энергетические затраты организма. Появляются запоры из-за так называемого ленивого кишечника, а также нарушение водно-электролитного баланса. Жидкость в организме задерживается, формируется характерный отек, который, кстати, при заболевании щитовидной железы отличается от обычных отеков. И внешне это приводит к ощущению увеличения массы тела. Но это не происходит стремительно, и нельзя все проблемы, связанные с лишним весом, сразу сводить к снижению функции щитовидной железы. Необходимо проверить другие органы и системы. Но очень часто мы сталкиваемся в практике с тем, что человеку проще и удобнее полагать, что у него проблемы с какими-то органами или с какими-то гормонами, а не в том, что он много ест и мало двигается. Другими словами, ожирение никогда не бывает результатом гипотиреоза, у него всегда несколько причин, а снижение функции щитовидной железы приводит лишь к избыточной массе тела, сложности сбросить лишний вес.