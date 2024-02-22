«Чем злокачественнее опухоль, тем легче лечение». В России выпустят вакцину от рака — разбираемся, что это такое

Россия продолжает бороться с онкологическими заболеваниями — в ближайшее время в стране появится вакцина против рака и иммуномодулирующие препараты нового поколения. Об этом Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
— Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин (вакцин против рака) и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии, — сказал он.
Согласно данным Росстата, в 2022 году число россиян с онкологическими заболеваниями составляло около четырех миллионов человек. Тогда же впервые рак выявили у рекордного числа россиян — 625 тысяч. В 2021 году этот показатель составлял 580 тысяч, а в
Как будет выглядеть вакцина против рака? Когда она появится в больницах? И сможет ли новый препарат спасти миллионы жизней? MSK1.RU поговорил с одним из разработчиков вакцины и экспертами в здравоохранении. Ответы на все вопросы в этом материале.
Не применяют, а исследуют
По словам директора по развитию компании RNC Pharma (проводит аналитику фармацевтического рынка) Николая Беспалова, вакцины, созданные для профилактики рака, уже существуют. Одна из таких прививок — от ВПЧ (вируса папилломы человека).
— У этого вируса доказана связь с развитием отдельных онкологических заболеваний. Соответственно, профилактическая прививка от ВПЧ в каком-то смысле предотвращает онкологию, — объяснил MSK1.RU Беспалов.
Однако новая онковакцина, по мнению директора, представляет собой нечто другое: это не прививка, а препарат, содержащий специфичные антигены опухолей. Пока такие препараты в России не применяются, а только исследуются.
— Есть много разных эффективных препаратов, но если говорить про вакцины, то пока они себя практически нигде не зарекомендовали. Их продолжают исследовать, — рассказал в разговоре с MSK1.RU заведующий отделением лекарственной терапии НМИЦ онкологии имени Блохина Алексей Трякин.
Что это за вакцина?
Разработкой новой онковакцины занимается член-корреспондент РАН, молекулярный биолог и специалист в области молекулярной биологии рака Петр Чумаков (кстати, он по совместительству сын разработчика первой полиовакцины Михаила Чумакова). Он объяснил, что вакциной она называется условно, а на самом деле представляет собой препарат с онколитическими вирусами.
— В ней содержатся вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки, не повреждая нормальные. Кроме того, они стимулируют противоопухолевый иммунитет. Когда эффект вируса проходит, продолжается претерапевтическое действие: иммунная система лучше распознаёт опухолевые клетки и уничтожает их, — объяснил биолог.
По словам Чумакова, работы над вакциной ведутся еще с
Около десяти лет назад отношение к вирусам изменилось и разработки возобновили. Ученые стали испытывать непатогенные энтеровирусы, которые обитают в кишечнике детей в возрасте до пяти лет. В ближайшее время начнутся клинические испытания препарата.
«Чем злокачественнее опухоль, тем легче лечение»
Онковакцину можно будет применять для лечения разных видов рака. Чумаков рассказал, что сейчас ее будут испытывать на пациентах с глиобластомой — опухолью головного мозга, которая чаще всего приводит к летальному исходу. Однако теоретически препарат сработает и на других формах онкологии.
— Причем чем злокачественнее опухоль, тем легче она поддается лечению. Вирусы ищут легкую для размножения мишень, а в опухолевых клетках нарушена система противовирусной защиты. Когда клетка заражается вирусом, она начинает секретировать интерферон — противовирусный белок, и защищается от инфекции, — объяснил ученый. — А раковые клетки не секретируют интерферон, поэтому там вирус спокойненько размножается и уничтожает всю опухоль.
Тем не менее препарат еще нужно испытать. По словам Чумакова, его тестировали на больных с четвертой стадией рака, и вакцина показала хорошие результаты, однако этого опыта недостаточно.
— К сожалению, у нас пока не было возможности провести официальные испытания на людях, потому что есть очень большие ограничения в отношении самого препарата: он должен производиться на сертифицированных площадках, у которых есть определенный набор требований, и это очень дорогое дело. Надо добиться какого-то финансирования, — добавил специалист.
Пока препараты производят в лаборатории, и хотя они хорошего качества, использовать их для лечения больных не разрешается. Учитывая предстоящие испытания и проверки, применять вакцину начнут минимум через пять лет.
«Это не панацея»
Несмотря на хорошие показатели, ожидать чудо-эффекта от вакцины не стоит. Онколитические вирусы будут применять персонифицировано, потому что абсолютно все опухоли разные.
— Нет двух одинаковых опухолей. Даже, предположим, рак яичника у одной женщины один, а у другой немножечко иной. Поэтому один и тот же вирус одной пациентке даст эффект, а другой не даст. Но мы можем применить другой вирус, который подействует, — рассказал Чумаков.
Также биологи создают так называемые «коктейли» из нескольких типов вируса. Таким образом повышается вероятность, что организм среагирует на препарат. Однако вирусов очень много, и каждый должен пройти испытание.
— Поэтому гарантировать, что мы сможем всех лечить, можно будет только тогда, когда мы разработаем большую панель вирусов и испытаем ее, — заключил ученый.
В апреле прошлого года Минздрав впервые зарегистрировал подобный препарат «Кимрайя» швейцарской компании Novartis. Он применяется для лечения острого лимфобластного лейкоза у пациентов от 3 до 25 лет и терапии рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы у взрослых. Однако он довольно дорогой — стоимость стартует от 39 миллионов рублей.
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