«Чем злокачественнее опухоль, тем легче лечение». В России выпустят вакцину от рака — разбираемся, что это такое

Как будет выглядеть вакцина против рака? Когда она появится в больницах? И сможет ли новый препарат спасти миллионы жизней? MSK1.RU поговорил с одним из разработчиков вакцины и экспертами в здравоохранении. Ответы на все вопросы в этом материале.

Не применяют, а исследуют

По словам директора по развитию компании RNC Pharma (проводит аналитику фармацевтического рынка) Николая Беспалова, вакцины, созданные для профилактики рака, уже существуют. Одна из таких прививок — от ВПЧ (вируса папилломы человека).



— У этого вируса доказана связь с развитием отдельных онкологических заболеваний. Соответственно, профилактическая прививка от ВПЧ в каком-то смысле предотвращает онкологию, — объяснил MSK1.RU Беспалов.